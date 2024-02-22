NVIDIA App Beta Kullanıma Sunuldu: Denetim Masası ve GeForce Experience Bir Arada!

NVIDIA, oyuncular ve içerik oluşturucular için vazgeçilmez yol arkadaşı yeni NVIDIA App genel beta sürümünü yayınladığını duyurdu.

NVIDIA App beta sürümünü önemli kılan nokta, NVIDIA Denetim Masası ve GeForce Experience'in artık tek bir uygulamada birleştiriliyor oluşu. Böylelikle NVIDIA ekran kartı sahipleri iki farklı uygulama üzerinden ayar yapmakla uğraşmak zorunda kalmayacak.

NVIDIA App Neler Sunuyor?

NVIDIA App aynı zamanda PC'lerdeki yeni NVIDIA sürücüleri ile güncel tutma sürecini basitleştiriyor ve GeForce NOW, NVIDIA Broadcast ve NVIDIA Omniverse gibi NVIDIA uygulamalarının hızla bulunup yüklenmesine olanak tanıyor.

Birleşik ekran kartı kontrol merkezine sahip olan NVIDIA App, oyun ve sürücü ayarlarının tek bir yerden ince ayarına olanak tanırken, güçlü oyun kayıt araçlarına, performans izleme arayüzlerine ve GeForce RTX kullanıcıları için yenilikçi yeni yapay zekâ destekli filtreler de içeren oyun geliştirme filtrelerine kolay erişim için yeniden tasarlanmış bir oyun içi arayüz sunuyor.

Bu ilk beta sürüm, mevcut uygulamalardaki en iyi özelliklerin çoğunu içeriyor, kullanıcı deneyimini optimize ediyor, paketleri ve ödülleri kullanmak için isteğe bağlı bir giriş seçeneği içeriyor ve oyun ve tasarım deneyimlerini geliştirmek için yeni RTX özellikleri sunuyor.

NVIDIA App beta sürümünü deneyim etmek isteyen kullanıcılar buradan NVIDIA App beta'yı indirebilirler. NVIDIA App beta sürümü sırasında NVIDIA Denetim Masası ve GeForce Experience kullanılabilir olmaya devam edecek.

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