NVIDIA Yeni Yapay Zeka Aracı 'RTX ile Sohbet'i Kullanıma Sundu: Neler Yapabiliyor?

NVIDIA, GeForce RTX 30 serisi ve 40 serisi ekran kartı sahiplerinin Windows PC'lerde yapay zekâ destekli bir sohbet botunun yerel olarak çalıştırılmasına olanak tanıyan bir araç yayınladı.

'RTX ile Sohbet' adı verilen araç, kullanıcıların bir GenAI modelini OpenAI'nin ChatGPT'si doğrultusunda özelleştirmesine olanak tanıyor. NVIDIA bir blog yazısında aracın ne gibi durumlarda kullanılabileceğini şu şekilde özetledi:

"Kullanıcılar notlar veya kayıtlı içerikler arasında arama yapmak yerine basitçe sorgu yazabilirler. Örneğin 'Las Vegas'tayken ortağımın tavsiye ettiği restoran hangisiydi' diye sorulabilir ve RTX ile Sohbet, kullanıcının işaret ettiği yerel dosyaları tarayacak ve cevabı bağlamıyla birlikte sağlayacaktır."

RTX ile Sohbet Neler Yapabiliyor?

RTX ile Sohbet varsayılan olarak yapay zekâ girişimi Mistral'in açık kaynak modelini kullanıyor ancak Meta'nın Llama 2'si de dâhil olmak üzere diğer metin tabanlı modelleri de destekliyor.

NVIDIA gerekli tüm dosyaların indirilmesinin, seçilen model(ler)e bağlı olarak 50 GB ila 100 GB gibi makul miktarda depolama alanı tüketeceği konusunda uyarıyor.

An itibariyle RTX ile Sohbet metin, PDF, .doc, .docx ve .xml formatlarıyla çalışabiliyor. Uygulamanın desteklenen dosyaları içeren bir klasöre yönlendirilmesi, dosyaları modelin ince ayar veri kümesine yüklüyor. Ayrıca RTX ile Sohbet, bir YouTube oynatma listesinin URL'sini alarak oynatma listesindeki videoların transkripsiyonlarını yükleyebiliyor ve hangi model seçilirse seçilsin içeriklerinin sorgulanmasını mümkün kılıyor.

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