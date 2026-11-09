NVIDIA CEO'su Jensen Huang Hakkında İnceleme Başlatıldı

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kadınla ilişkisi olduğuna yönelik haberlerin ardından şirket içinde başlatılan bağımsız soruşturmayla karşı karşıya. Gelişmelerin ardından çalışanlarına mesaj gönderen Huang, eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden özür diledi. NVIDIA yönetim kurulu ise şu ana kadar şirket sırlarının veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye girdiğine dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Söz konusu olay, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden NVIDIA'nın CEO'sunu doğrudan ilgilendiriyor. ABD istihbaratının Jensen Huang'ın Çin adına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla ilişkisi olduğuna inandığı öne sürülüyor. Şirket yönetimi de iddiaların ardından konuyu bağımsız bir soruşturmayla inceleme kararı aldı.

NVIDIA, Jensen Huang Hakkında Neden İnceleme Başlattı?

Financial Times'ın haberine göre ABD istihbarat yetkilileri, Jensen Huang'ın Alice Huang isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia etti. Alice Huang, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapmış bir isim. Megaspeed aynı zamanda NVIDIA'nın önemli müşterileri arasında bulunuyor.

ABD istihbaratının değerlendirmelerine dayandırılan iddialarda Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından istihbarat toplamak amacıyla görevlendirildiği öne sürülüyor. Şu ana kadar bu iddiaları doğrulayan kesinleşmiş bir soruşturma sonucu bulunmuyor. Alice Huang'ın ismi daha önce de bazı istihbarat belgelerinde yer almış, ikilinin birlikte çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı.

6 Kasım'da yeniden gündeme gelen haberlerin ardından NVIDIA konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Ekim ayının sonlarında iddialara tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü, haberlerin dayanaksız spekülasyonlardan ibaret olduğunu ve Çin'i karalamayı amaçladığını savundu.

Jensen Huang Eşini Aldattığını Kabul Etti

Casusluk iddialarının gündeme gelmesinin ardından Jensen Huang, NVIDIA çalışanlarına gönderdiği şirket içi mesajda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Financial Times tarafından yayınlanan mesajda Huang, eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden ve çalışanlarından özür diledi. Huang'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Aileme ve hepinize bir özür borçluyum. Eşime sadakatsizlik ettim. Yaptıklarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Gerçekten üzgünüm."

Huang'ın açıklaması, sadakatsizlik iddiasını kabul ettiğini doğruluyor fakat ilişkisi olduğu kişinin Çin adına casusluk yaptığı iddiasını veya kendisinin bu faaliyetlerle bağlantısını doğrulayan bir ifade bulunmuyor. Bu nedenle iki iddiayı birbirinden ayırmak gerekiyor.

NVIDIA Yönetim Kurulunun Açıklaması Ne?

NVIDIA yönetim kurulu, 8 Kasım'da yayımladığı açıklamayla bağımsız bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Soruşturmayı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite yürütecek. Komiteye şirket dışından bağımsız hukuk danışmanları da destek verecek. Yönetim kurulunun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"NVIDIA Yönetim Kurulu, kurucumuz ve CEO'muz Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna yönelik son haberler ışığında bağımsız bir soruşturma başlatıyor."

Şirket, ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı. NVIDIA yönetim kuruluna göre şu ana kadar ne ulusal güvenliğin ne de şirkete ait sırların tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunuyor. Yine de soruşturma kapsamında mevcut bilgilerin tamamı incelenecek.

Jensen Huang'ın incelemeyi desteklediği ve süreç boyunca yönetim kuruluyla iş birliği yapmayı kabul ettiği de açıklandı. Yönetim kurulu, Huang'a ve mevcut yönetim ekibine güven duyduğunu belirtti. CEO'nun görevinden ayrılacağına veya şirket yönetiminde değişiklik yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.

Soruşturma NVIDIA'nın Geleceğini Etkileyebilir mi?

NVIDIA'nın bu gelişmeye yaklaşımı, soruşturmanın şirketin güvenlik politikaları açısından da önem taşıdığını gösteriyor. Şirketin yapay zekâ işlemcileri üzerindeki hâkimiyeti ve ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji ihracatı kısıtlamaları düşünüldüğünde iddiaların ticari boyutu da bulunuyor. Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre Megaspeed, son iki yılda 4,8 milyar doların üzerinde NVIDIA çipi satın aldı. Bu da şirketi NVIDIA'nın önemli müşterilerinden biri hâline getiriyor.

ABD makamlarının Megaspeed'i, NVIDIA işlemcilerinin Çin'e yasa dışı şekilde aktarılması şüphesiyle daha önce de incelemeye aldığı bildiriliyor. Dolayısıyla yönetim kurulunun başlattığı soruşturma, Huang'ın özel hayatıyla sınırlı kalmayabilir. Şirketin bilgi güvenliği, ticari ilişkileri ve olası istihbarat bağlantıları da incelemenin kapsamına girebilir. NVIDIA şu an için herhangi bir güvenlik ihlaline ilişkin bulgu olmadığını söylüyor. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte bu açıklamanın arkasındaki gerekçeler daha net anlaşılacak.

Jensen Huang, şirketin kurulduğu 1990'ların başından bu yana CEO görevini yürütüyor. Yaklaşık 162 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin teknoloji yöneticileri arasında yer alan Huang'ın şirket içindeki konumu da oldukça güçlü. Bu nedenle soruşturmanın sonucu, NVIDIA'nın yönetim yapısı açısından da yakından takip edilecek.