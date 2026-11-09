WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor! Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını gizleme konusunda daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, Haziran ayında kullanıcı adı özelliğini duyurarak telefon numarası paylaşmadan iletişim kurmanın önünü açmıştı. Şimdi ise kullanıcı adı belirleyen kişilerin telefon numaralarını kimlerin görebileceğini seçmesine imkân tanımaya hazırlanıyor.

WhatsApp'ın Yeni Gizlilik Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın geliştirdiği özellik, gizlilik ayarlarına eklenecek bir telefon numarası görünürlüğü seçeneği sunacak. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, WhatsApp'ın Android için hazırladığı 2.26.45.1 beta sürümünde tespit edildi. Yeni ayarla birlikte kullanıcılar, telefon numaralarının görünürlüğünü dört farklı seçenek üzerinden yönetebilecek. Sunulması planlanan dört seçenek şöyle:

Herkes: Telefon numaranız tüm kullanıcılara görünür olacak.

Kişilerim: Sadece rehberinizde kayıtlı kişiler numaranızı görebilecek.

Kişilerim hariç...: Seçtiğiniz kişiler dışında rehberinizdeki diğer kişiler numaranızı görebilecek.

Hiç kimse: Telefon numaranız gizli kalacak.

WhatsApp, varsayılan olarak "Hiç kimse" seçeneğini kullanacak. Yani telefon numarasını gizli tutmak isteyenlerin herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmayacak Telefon numaranızı daha önce kaydetmiş veya zaten bilen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yeni özellik, telefon numaranızı geçmişte paylaştığınız kişilerden gizlemenizi sağlamayacak. Kontrol, ağırlıklı olarak kullanıcı adınız üzerinden sizinle iletişim kuran kişiler için geçerli olacak.

Yeni Özellikten Kimler Yararlanabilecek?

Telefon numarası görünürlüğü ayarı, WhatsApp kullanıcı adı belirleyen hesaplarda kullanılabilecek. Kullanıcı adı özelliği sayesinde insanlar, birbirleriyle telefon numaralarını paylaşmadan sohbet edebiliyor. Yeni gizlilik ayarı da bu sistemi daha esnek hâle getirecek. Örneğin telefon numarasını arkadaşlarından gizlemek istemeyen ama yeni tanıştığı kişilerin görmesini tercih etmeyen biri, sadece rehberindeki kişilere izin verebilecek.

WhatsApp'ı müşterileriyle iletişim kurmak için kullanan işletmeler de telefon numaralarını daha geniş bir kitleye gösterebilecek. WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre ayar değiştirilirken mevcut istisna listesi sıfırlanabilecek. WhatsApp, daha önce numaranızı gizlediğiniz bazı kişilerin yeni ayarla birlikte numaranızı görebileceği konusunda kullanıcıları uyaracak. Bu nedenle görünürlük ayarını değiştirirken seçilen kişileri yeniden kontrol etmek gerekebilir.

WhatsApp'ın Yeni Gizlilik Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

WhatsApp'ın telefon numarası gizleme ayarı henüz geliştirme aşamasında. Özellik Android'in 2.26.45.1 beta sürümünde tespit edilmiş olsa da şu anda beta kullanıcıları tarafından bile denenemiyor. Şirketin özelliği ne zaman kullanıma sunacağına ilişkin açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Önce beta sürümünde test edilmesi, ardından genel kullanıma açılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bence WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bu özellik, özellikle telefon numarasını tanımadığı kişilerle paylaşmak istemeyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacak. Kullanıcı adı sistemi zaten telefon numarasını paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırıyordu. Yeni ayarla birlikte bu gizlilik kontrolü daha ayrıntılı hâle gelecek. Özellikle WhatsApp'ı iş amacıyla kullanan kişiler için numarayı herkese açık tutmadan belirli gruplarla paylaşabilmek işe yarayabilir.