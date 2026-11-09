OPPO'dan 10.050 mAh Bataryalı Android Tablet! 12 GB RAM ve Dahası

OPPO, Reno 17 serisiyle birlikte tanıtmaya hazırlandığı yeni tableti Pad Air 6'yı Çin'deki resmî mağazasına ekledi. Tablet henüz tanıtılmadı ama OPPO'nun mağaza sayfasında teknik özelliklerin tamamına yer verildi. Böylece ekranından işlemcisine, bataryasından bağlantı seçeneklerine kadar cihaz hakkında merak edilen pek çok ayrıntı belli oldu.

OPPO Pad Air 6'nın Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 12.1 inç LCD Çözünürlük 2800 x 1980 piksel Yenileme hızı 120Hz Parlaklık 900 nit İşlemci Dimensity 7360 Super RAM 8 GB, 12 GB LPDDR5X Depolama 128 GB, 256 GB UFS 3.1 Arka kamera 8 MP Ön kamera 8 MP Batarya 10.050 mAh Şarj 33W İşletim sistemi Android 17 tabanlı ColorOS 17 Bağlantı Wi-Fi 6, isteğe bağlı 5G Ses Dört hoparlör, iki mikrofon Boyutlar 266,01 x 192,77 x 6,89 mm Ağırlık Yaklaşık 603 gram

OPPO Pad Air 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

Pad Air 6, 12.1 inç büyüklüğünde LCD panelle geliyor. 2800 x 1980 piksel çözünürlüğe sahip ekran, 7:5 en boy oranı sunuyor. Bu oran özellikle belge okumak, internette gezinmek ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışmak isteyenler için kullanışlı olabilir. 120Hz yenileme hızı sayesinde ekran kaydırma ve animasyonlar daha akıcı görünecek.

30Hz, 60Hz ve 90Hz seçenekleri de kullanım senaryosuna göre farklı yenileme hızlarının tercih edilmesini sağlayacak. Android tablet 900 nit parlaklığa sahip. Renk doğruluğu konusunda da iddialı görünen panel, canlı modda DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini, doğal modda ise sRGB renk gamının tamamını kapsıyor.

Dokunmatik örnekleme hızı varsayılan olarak 240Hz, en yüksek seviyede ise 540Hz. Burada iki değeri birbirine karıştırmamak gerekiyor. 120Hz ekran yenileme hızıyla 540Hz dokunmatik örnekleme hızı aynı şey değil. İlki görüntünün ne kadar sık güncellendiğini, ikincisi ise ekranın dokunuşları ne kadar sık algıladığını ifade ediyor.

OPPO Pad Air 6'nın İşlemcisi Ne?

Tablet gücünü Dimensity 7360 Super işlemcisinden alıyor. 2,5GHz seviyesine kadar ulaşabilen sekiz çekirdekli işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

OPPO Pad Air 6'nın Bataryası Kaç mAh?

Pad Air 6, 10.050 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Tablet ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Pad 6 Pro'da 13.000 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Pad Air 6'nın Kamera Özellikleri Nasıl?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Arka kamera 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Bu arada vivo Pad 6 Pro'da 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OPPO Pad Air 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Air 6, 16 Kasım 2026 tarihinde Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Aynı etkinlikte Reno 17 serisi ve Watch 5 de duyurulacak. Tanıtımla birlikte cihazların tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesine sahip vivo Pad 6 Pro, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Air 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad Air 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70 ve X300 Pro dahil olmak üzere pek çok model satılıyor fakat vivo Pad 5 ve Pad 5 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Pad Air 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Pad Air 6'nın ekran özelliklerinden bataryaya kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir tablet olacağını söyleyebilirim. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada yüksek çözünürlüğe sahip büyük ekranda film ve dizi izlemek oldukça keyifli olacaktır.