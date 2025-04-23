NVIDIA’dan Müjde: DLSS Desteği Kazanan Yeni Oyunlar Belli Oldu!

ABD merkezli GPU devi NVIDIA, yeni RTX 50 serisini piyasaya sürdükten sonra odağını DLSS teknolojisine yöneltti. Son olarak yeni DLSS 4.0 teknolojisini duyuran şirket, şimdiyse kısa süre önce DLSS desteği kazanan yeni oyunları kullanıcılarla paylaştı.

Dev firma, duyurduğu yeni 6 oyunla birlikte artık 769 oyun ve uygulamaya ölçeklendirme teknolojisi sunuyor.

DLSS 4.0 Teknolojisi Bir Oyuna Daha Geldi

Bilmeyenler için DLSS, oyunlarda düşük çözünürlükte oluşturulan kareleri yapay zeka desteğiyle yüksek kaliteye dönüştüren bir görüntü iyileştirme teknolojisi olarak tanımlanabilir. NVIDIA’nın kısa süre önce duyurduğu DLSS 4.0 ise bu teknolojinin yeni bir sürümü olarak, ekran kartlarının daha az kaynakla daha fazla kare üretmesini sağlıyor.

DLSS 4.0, bu sayede oyunlarda daha fazla performans artışı sağlarken, daha düşük VRAM kullanımına imkan tanıyor. Yeni ölçeklendirme teknolojisi, şirketin bu hafta DLSS desteğine kavuştuğunu duyurduğu oyunlardan Steel Seed'de deneyimlenebilecek.

İşte bu hafta DLSS, DLSS 3 ve DLSS 4.0 desteği kazanan yapımlar:

Steel Seed (DLSS 4.0)

The Talos Principle: Reawakened (DLSS 3.0)

RuneScape: Dragonwilds (DLSS 3.0)

Tempest Rising (DLSS)

Clair Obscur: Expedition 33 (DLSS)

Commandos: Origins (DLSS)

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