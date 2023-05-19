NVIDIA, GeForce RTX 4060 Serisini Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı!

NVIDIA, GeForce RTX 4060 ailesini tanıttı. Bu yeni ekran kartları, Ada Lovelace mimarisini temel alıyor ve DLSS 3 nöral işleme, yüksek kare hızlarında üçüncü nesil ışın izleme teknolojileri ve AV1 kodlamalı sekizinci nesil NVIDIA Kodlayıcı (NVENC) teknolojilerine sahip.

GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, Türkiye'de 24 Mayıs 2023 tarihinde 9999 TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Serideki diğer ekran kartları ise Temmuz 2023 ayında satışa sunulacak. Bu yeni ekran kartları, oyunlarda en yüksek ayarlarda mükemmel performans sunma vaadi verirken, kartlarda ışın izleme teknolojisi de bulunuyor ve bu da en zorlu oyunlarda bile benzersiz gerçekçilik ve sürükleyicilik sağlıyor.

Yeni GPU ailesine ilişkin olarak NVIDIA Global GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Wuebbling yaptığı açıklamada "RTX 4060 ailesi, PC oyuncularına, 1080p'de en yüksek ayarlarda mükemmel performans sunuyor. Bu GPU'lar, Ada Lovelace mimarisini ve DLSS 3 teknolojisini dünya genelinde milyonlarca kişinin kullanımına sunuyor." dedi.

GeForce RTX 4060 Ti, RTX 2060 SUPER ekran kartından ortalama 2,6 kat ve GeForce RTX 3060 Ti ekran kartından 1.7 kat daha hızlı. RTX 4060 Ti'nin bellek alt sistemi 32 MB L2 önbellek ve 8 GB veya 16 GB ultra yüksek hızlı GDDR6 belleğe, 8 GB GDDR6 ile 24 MB L2 önbelleğe sahip.

Yeni GeForce RTX 4060 Ailesi Satışa Sunuluyor