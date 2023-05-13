NVIDIA, RTX 3060 Ti Üretimini Durduruyor: Fiyatlar Düşebilir!

Yapay Zeka

Microsoft ve AMD'den İş Birliği: Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Geliyor!

Microsoft, yapay zekâ işlemcilerinin rekabetçi pazarına açılmak için AMD ile iş birliği yapıyor. Şu an itibariyle, NVIDIA tahmini %80'lik payıyla pazarın büyük çoğunluğunu kontrol ediyor ancak OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zekâ hizmetlerinin popülaritesinin artmasıyla birlikte, bu hizmetleri çalıştırmak için gereken büyük hesaplama iş yüklerinin üstesinden gelebilecek işlemcilere olan talep de hızla artıyor.