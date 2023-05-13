NVIDIA, RTX 3060 Ti Üretimini Durduruyor: Fiyatlar Düşebilir!
NVIDIA'nın yakında piyasaya sürülecek RTX 4060 Ti kartlarına yer açmak için RTX 3060 Ti kartının üretimi durduruluyor. İşte detaylar!
NVIDIA'nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 4060 Ti ekran kartlarına yer açmak için GeForce RTX 3060 Ti'nin üretimini sonlandıracağı bildiriliyor.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti'nin bu ayın sonunda, 24 Mayıs tarihinde raflardaki yerini alması bekleniyor. Ekran kartı, 2020'nin sonunda piyasaya sürülen ve şu anda Steam Donanım Anketi'nde en popüler 7. ekran kartı olan GeForce RTX 3060 Ti 8 GB'ın halefi olacak.
Hangi RTX 4060 Ti Modelleri Piyasaya Sürülecek?
Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti'nin varyantlarından biri 8 GB iken, Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen ikincisi 16 GB olacak.
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB - Mayıs (Duyuru) / Mayıs (Lansman)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB - Mayıs (Duyuru) / Temmuz (Lansman)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB - Mayıs (Duyuru) / Temmuz (Lansman)
Chinese Board Forums'a göre NVIDIA ortaklarına mevcut GeForce RTX 3060 Ti ekran kartlarının stoklarını temizlemeleri talimatını verdi. Bu, yakın süreçte GeForce RTX 3060 Ti fiyatlarının dünya genelinde düşmesine neden olabilir.
RTX 50 Serisi Ekran Kartlarıyla İlgili İlk Detaylar!
NVIDIA, ekran kartı endüstrisi üzerinde önemli bir pazar kontrolü kurmuş olan lider teknoloji şirketlerden biri. Öyle ki şirket, müşterilerine sürekli olarak olağanüstü performans sunan yüksek kaliteli ekran kartları sunarak hâkim konumunu korumayı uzunca yıllardır başarıyor.
Microsoft ve AMD'den İş Birliği: Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Geliyor!
Microsoft, yapay zekâ işlemcilerinin rekabetçi pazarına açılmak için AMD ile iş birliği yapıyor. Şu an itibariyle, NVIDIA tahmini %80'lik payıyla pazarın büyük çoğunluğunu kontrol ediyor ancak OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zekâ hizmetlerinin popülaritesinin artmasıyla birlikte, bu hizmetleri çalıştırmak için gereken büyük hesaplama iş yüklerinin üstesinden gelebilecek işlemcilere olan talep de hızla artıyor.
YORUMLAR