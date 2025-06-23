NVIDIA RTX 50 Serisine Aşırı Ucuz Ekran Kartı Geliyor

RTX 4050'nin yerine geçecek yeni nesil "50 serisi" kart olarak konumlandırılan NVIDIA GeForce RTX 5050'nin çıkış tarihi belli oldu. Serinin uygun fiyatlı ekran kartı olmasıyla dikkat çeken bu model 24 Haziran'da Çin'de satışa çıkacak.

NVIDIA GeForce RTX 5050'in Geekbench OpenCL testlerindeki performansı ve şimdiye kadar sızdırılan tüm bilgiler toparlandığında 1080p çözünürlükte oyun performansında oldukça başarılı olduğu biliniyor.

GeForce RTX 5050 Ekran Kartı Özellikleri

RTX 50 serisinin yedinci modeli 5050, GB207-300-A1 yongası üzerine inşa edilecek. Blackwell mimarisini baz alan GPU'nun 2.560 adet CUDA çekirdeği içermesi bekleniyor. Aynı çekirdek sayısı RTX 3050 ve RTX 4050'de de vardı ancak o kartta Blackwell mimarisi kullanılmamıştı. Bu sebeple RTX 5050'nin çekirdekleri çok daha verimli çalışabilir.

Bellek tarafında ise kartın 8 GB kapasiteli GDDR6 veya GDDR7 bellekle geleceği söyleniyor. GDDR7 seçeneğinde 28 Gbps bellek hızıyla 448 GB/s bant genişliği sunulabilir. GDDR6 kullanılması durumunda bu hız 20 Gbps'ye ve 320 GB/s'ye düşecek.

RTX 4050'ye nazaran %11 daha yüksek puan alan kart, teorik olarak selefinden daha iyi olacak. Ancak kesin sonuç, oyun karşılaştırmasında belli olacak.

Benzer performans gösteren RTX 4060 modelinin performansına bir göz atabilirsiniz:

GeForce RTX 5050 Tahmini Fiyatı

Serinin en ucuz modellerinden olması beklenen RTX 5050 için ilk gelen fiyat tahminleri 250 dolar civarında oldu. Özel soğutmalı modellerin 299 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Benzer performans sergileyen GeForce RTX 4060 modeli 8.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu durumda ülkemizde uygulanan vergilerle birlikte başlangıç fiyatı 11.000 TL olabilir.