NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition Geliyor: Tam Bir Performans Canavarı!

NVIDIA, son yıllarda grafik kartları konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken bu kartlar, sundukları üstün deneyimle de kullanıcıları oldukça memnun ediyor.

Bununla birlikte yaklaşan GeForce RTX 5000 serisi kartlar hakkında birçok söylenti dolaşıyor. Bu söylentilere göre kartlar, önemli performans artışları sunacak ve özellikle markanın Founders Edition kartı, diğer modellere göre daha da öne çıkacak.

GeForce RTX 5090 Founders Edition Küçük Donanım ile Büyük Güç

Güvenilir NVIDIA sızıntılarıyla tanınan @kopite7kimi isimli X kullanıcısı, yaklaşan NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition kartının önceki nesillere göre daha ince olabileceğini öne sürdü. Bu da kartın soğutma ve güç tüketimi açısından önemli iyileştirmeler sunabileceğini gösteriyor.

Mevcut nesil grafik kartlarının boyutları ve güç tüketimleri birçok kullanıcıyı memnun etmese de, gelecek nesil donanımların daha ince ve daha az yer kaplayacağı yönünde umut verici gelişmeler bulunuyor.

Yine @kopite7kimi isimli X kullanıcısı, yeni GeForce RTX 5090 Founders Edition kartının dört yuva kaplayacağına dair bir rapor ortaya çıktığında aşağıdaki yanıtı verdi.

No, RTX 5090 FE has a 2-slot cooler. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2024

Founders Edition kartıyla ilgili sızdırılan bu bilgiye göre, yaklaşan Founders Edition kartı, çift fanlı bir soğutma sistemi ile gelecek. Bu da, şu anki modellere kıyasla daha verimli bir soğutma anlamına geliyor.

Ancak, unutulmamalıdır ki bu sadece bir söylenti. Founders Edition kartın gerçek özellikleri ve performansı, NVIDIA tarafından resmi olarak duyurulana kadar bilinmiyor.