Sahte YouTube Yayını Ortalığı Karıştırdı! Herkes Gerçek Sandı

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, hayatımızın her alanını değiştirmeye başladı. Ancak bu ilerleme beraberinde ciddi bir tehlikeyi de getirdi: deepfake videolar. Eskiden sahte videolar kolayca fark edilebiliyordu ve genellikle eğlence amaçlı görülüyordu. Fakat artık yapay zeka sayesinde bu videolar o kadar gerçekçi hale geldi ki gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız oldu.

Bu durumun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek kısa süre önce yaşandı. Yapay zeka yatırımlarıyla son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang’ın yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir videosu, şirketin gerçek etkinliğiyle aynı anda yayınlandı ve izleyici sayısında gerçek yayını bile geçti. Bu olay teknoloji dünyasında gndem oldu. İşte ayrıntılar...

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın Deepfake Videosu, Gerçek Canlı Yayını Geçti

NVIDIA kısa süre önce GPU Teknoloji Konferansı’nı (GTC) düzenledi. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan bu etkinlik, yaklaşık 20 bin kişi tarafından aynı anda izlendi. Ancak tam da bu sırada şaşırtıcı bir olay yaşandı. Öyle ki gerçek yayınla aynı anda açılan ve deepfake teknolojisinin kullanıldığı sahte bir canlı yayın, kısa sürede 100 bine yakın izleyiciye ulaştı.

Sahte yayında deepfake ile oluşturulan Jensen Huang, izleyicilere NVIDIA’nın insanlığın ilerlemesini hızlandırmak amacıyla bir kripto para projesi başlattığını söyledi. Hatta ekranda bir QR kod gösterildi ve izleyicilerden bu kodu tarayarak kripto para göndermeleri istendi. Bu da sahte yayının dolandırıcılık amacıyla yapıldığını net şekilde gösterdi.

Canlı yayın tekrarı etkinlik sona erdikten kısa süre sonra silinse de o anlarda binlerce kişi yayını izledi. Ancak bu izleyicilerin ne kadarının gerçek olduğu bilinmiyor. Zira bu tür sahte yayınların dikkat çekmesi için sıkça bot hesaplardan yararlanıldığı biliniyor.

Bu olay yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte sahte videoların ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini açıkça gösterdi. Aslında bu durumu neredeyse her gün yaşıyoruz. Öyle ki sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerde bile yapay zekaya rastlayabiliyoruz. Bu yüzden insanlar izlediklerinin doğru mu yoksa tamamen sahte mi olduğunu bazen ayırt edemiyor. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda deepfake videoların sayısı daha da artacak.

