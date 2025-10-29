Yatırım Yapanlar Milyarder Oldu: Nvidia Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu!

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Yapay zeka yatırımları ile ön plana çıkan Nvidia rekor bir eşiği geride bıraktı. Dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia'nın güncel piyasa değeri ve detayları haberimizde...

Nvidia Tarihe Geçti: 5 Trilon Doları Aşan İlk Şirket Oldu!

Teknoloji dünyasında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Yapay zekâ devriminin kalbinde yer alan Nvidia 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak tarihte bir ilke imza attı. Bu gelişmeyle birlikte şirket Apple, Microsoft ve Saudi Aramco gibi devleri geride bırakarak “dünyanın en değerli şirketi” unvanını da resmen elde etti.

Son iki yılda yapay zekâ donanımlarına olan talep, Nvidia’yı adeta uçurdu. Şirketin grafik işlemcileri (GPU), artık sadece oyuncuların değil, büyük teknoloji şirketlerinin de vazgeçilmezi haline geldi. OpenAI, Google, Meta ve Amazon gibi firmaların kullandığı yüksek kapasiteli veri merkezlerinin neredeyse tamamı Nvidia çipleriyle çalışıyor.

Bu durum, firmanın gelirlerini ve yatırımcı ilgisini rekor seviyelere taşımış durumda. Nvidia’nın hisse değeri 2023 ortasından bu yana yüzde 600’ün üzerinde artış gösterdi. Özellikle “Blackwell” mimarisiyle duyurulan yeni nesil yapay zekâ işlemcileri hem performans hem de enerji verimliliği açısından rakiplerine fark atıyor. Bu da şirketin geleceğine yönelik güveni her zamankinden daha güçlü kılıyor.

Uzun yıllar boyunca teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Microsoft ve Apple, Nvidia’nın hızlı yükselişi karşısında ikinci ve üçüncü sıraya geriledi. Analistler, bu başarının kısa vadeli bir dalgalanma olmadığını, yapay zekâ ekosisteminin büyümesiyle Nvidia’nın uzun süre liderliğini koruyabileceğini belirtiyor.

