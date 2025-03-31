Oyun Geliştiricilerinden Ekran Kartı Sahiplerine Uyarı: Güncellemeyin

Nvidia'nın CES 2025'te tanıttığı ve performansıyla adından söz ettiren RTX 50 serisine odaklanması, RTX 30 ve 40 serisi kullanıcılarını zor durumda bıraktı. Son çıkan 572.xx sürücüsü, eski ekran kartlarına sahip kullanıcıların oyun performansında düşüşleri ve sistem çökmelerine yol açınca bazı oyun stüdyoları resmi olarak kullanıcıları uyardı.

Geliştiriciler Oyuncuları Uyardı: Bu Nvidia Sürücüsünü Yüklemeyin

Nvidia'nın başı son yayınladığı sürücüler ile belada. İddialara göre şirketin son sürücülerini yükleyen "eski" RTX ekran kartı sahipleri yeni oyunlarda performans sorunları yaşıyor. RTX 40 serisi ekran kartı kullanıcıları bile donma, FPS düşüşleri ve hatta mavi ekran hatası gibi sorunlarla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili Reddit ve çeşitli forumlarda artan şikayetlerden sonra Nvidia'nın güncellemeyi geri çekeceği iddiaları artarken, oyun geliştiricileri de konuyla ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Sorunların yaygınlaşması üzerine bazı oyun stüdyoları resmi açıklamalarla kullanıcıları Aralık 2024'te yayınlanan 566.36 sürümüne dönmeye çağırdı.

Ne yazık ki Nvidia cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması ve yeni bir sürücü sürümünün yayınlanması bekleniyor.