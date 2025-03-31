Üst Üste Mesaj Atanlar Dikkat! Para Cezası Alabilirsiniz

Günümüzde mesajlaşma alışkanlıkları değişti. Artık çoğu kişi tek bir uzun mesaj yazmak yerine düşüncelerini peş peşe kısa mesajlar halinde göndermeyi tercih ediyor. Son olarak bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Öyle ki cezaya sebep oldu.

Üst Üste Mesaj Atan Kişi Suçlu Bulundu

Adana’da yaşanan olayda bir kişi istemediği halde sürekli mesaj alarak rahatsız edildi. Mağdurun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından olay yargıya taşındı. Sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın eylemlerinin süreklilik taşıdığına ve mağdurun rahatsız edildiğine kanaat getirerek 1.500 lira adli para cezası verdi.

Sanık ise mahkemede suçlamaları reddetti. Olay tanıklarının dinlenmediğini ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığını iddia ederek kararı temyiz etti. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını onadı.

Yargıtay’dan Kesin Karar: Hukuka Aykırılık Yok

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yapılan yargılamanın usul ve yasaya uygun şekilde gerçekleştiğini belirterek sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı. Kararda sanığın eylemlerinin mağduru rahatsız edici nitelikte olduğu ve bu durumun delillerle kanıtlandığı ifade edildi.

Bu karar, istemeyen bir kişiye sürekli mesaj göndermenin hukuki yaptırımları olabileceğini göstererek benzer olaylar için emsal teşkil ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir kişiye mesaj atarken söyleyeceklerinizi genellikle tek mesajda mı yoksa birden fazla mesajda mı anlatırsınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.