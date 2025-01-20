NVIDIA, RTX 5070 Özelliklerini RTX 30 Serisine Getiriyor

2024'ün en hızlı büyüyen şirketi NVIDIA, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son olarak CES 2025'te RTX 50 serisi ekran kartları ile karşımıza çıkmıştı. Ancak NVIDIA bunu yaparken mevcut kullanıcılarını da ihmal etmiyor. Hatta şirket, RTX 40 ve RTX 50 serisi ekran kartlarında bulunan Frame Generation özelliğini RTX 30 serisine getirmenin yollarını arıyor.

NVIDIA'dan RTX 3000'e Frame Generation Müjdesi

NVIDIA’nın RTX 30 serisi ekran kartı sahipleri için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden olan Bryan Catanzaro, verdiği bir röportajda, “Eski donanımdan en iyi şekilde faydalanmanın yollarını araştırıyoruz” diyerek RTX 30 serisine Frame Generation desteği gelebileceği sinyalini verdi.

Bilindiği üzere DLSS 3’ün bir parçası olan Frame Generation, yapay zeka kullanarak ekranda fazladan kare oluşturuyor ve böylece oyun performansını kayda değer biçimde yükseltiyor. Ancak şu ana kadar Frame Generation sadece RTX 4000 serisiyle sınırlıydı.

Yeni nesil RTX 5000 (Blackwell) serisinin ise “Multi Frame Generation” adlı daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olacağı belirtiliyor. Catanzaro’nun açıklamalarına göre, Frame Generation’ın güncel sürümü hareket tespiti için “Optical Flow Accelerator” kullanıyordu.

Yeni modelde bu donanım bileşenine gerek kalmayacağı ve yapay zekâ iş yükünün ağırlıklı olarak Tensor Core üzerinden yürütüleceği ifade ediliyor. İşte bu noktada, RTX 30 serisinin daha zayıf Tensor Core performansına rağmen Frame Generation’dan faydalanabileceği ihtimali doğuyor.

NVIDIA cephesinden henüz resmi bir onay gelmese de bu gelişmeler, “RTX 30 serisinde Frame Generation desteği görebilir miyiz?” sorusunu gündeme taşıdı. DLSS 4 ile gelecek yeniliklerin sadece en yeni kartlara değil, eski modellere de umut vadetmesi, bütçe dostu çözümlere yönelen oyuncuları sevindirecek gibi görünüyor.

Eğer bu destek gerçekten hayata geçerse, daha yüksek kare hızları ve daha akıcı oyun deneyimi için yeni bir ekran kartı alma zorunluluğu ortadan kalkabilir. Şimdilik her şey spekülasyondan ibaret olsa da Catanzaro’nun açıklamaları ve teknolojinin güncellenen gereksinimleri, RTX 30 kullanıcıları için önümüzdeki dönemde önemli bir fırsat sunabilir.