NVIDIA RTX 4000 SUPER Serisi Ekran Kartları Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

NVIDIA güncel amiral gemisi serisi RTX 4000 ekran kartlarının SUPER versiyonlarını duyurdu.

En son RTX 2000 serisi kartlarda karşımıza çıkan SUPER versiyon kartlara yönelik ilk söylentiler geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise NVIDIA bu ekran kartlarını resmî olarak tanıttı.

Bu kartları önemli kılan şey, mevcut model kartlardan daha iyi performans sağlayacak olmalarının yanı sıra bazı modellerin daha uygun fiyatlara sahip olmaları. Örneğin RTX 4080 SUPER modeli standart modelden 200 dolar ucuza satışa sunulacak.

RTX 4070 SUPER vs RTX 4070

RTX 4070 SUPER RTX 4070 GPU AD104-350 AD104-250 CUDA Çekirdek 7168 5888 Bellek 12GB G6X 12GB G6X Temel Devir 2310 MHz 1980 MHz Boost Devir 2475 MHz 2475 MHz Bellek Saat Hızı 21 GB/s 21 GB/s Bant Genişliği 504 GB/s 504 GB/s Güç Tüketimi 285W 200W Çıkış Tarihi 17 Ocak 2024 13 Nisan 2023

RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

RTX 4070Ti SUPER RTX 4070 Ti GPU AD103-275 AD104-400 CUDA Çekirdek 8448 7680 Bellek 16GB G6X 12GB G6X Temel Devir 2340 MHz 2310 MHz Boost Devir 2610 MHz 2610 MHz Bellek Saat Hızı 21 GB/s 21 GB/s Bant Genişliği 672 GB/s 504 GB/s Güç Tüketimi 285W 285W Çıkış Tarihi 24 Ocak 2024 5 Ocak 2023

RTX 4080 SUPER vs RTX 4080

RTX 4080 SUPER RTX 4080 GPU AD103-400 AD103-300 CUDA Çekirdek 10240 9728 Bellek 16GB G6X 16GB G6X Temel Devir 2295 MHz 2205 MHz Boost Devir 2550 MHz 2505 MHz Bellek Saat Hızı 23 GB/s 22,4 GB/s Bant Genişliği 736 GB/s 717 GB/s Güç Tüketimi 320W 320W Çıkış Tarihi 31 Ocak 2024 20 Eylül 2022

RTX 4000 SUPER Serisi Fiyatları

Model Fiyat RTX 4070 SUPER 599$ RTX 4070 Ti SUPER 799$ RTX 4080 SUPER 999$

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