NVIDIA RTX 4000 SUPER Serisi Ekran Kartları Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

NVIDIA, RTX 4000 serisi ekran kartlarının daha güçlü SUPER versiyonlarını tanıttı. İşte yeni ekran kartlarına dair detaylar!

NVIDIA RTX 4000 SUPER Serisi Ekran Kartları Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!
Barış Bulut
Barış Bulut -

NVIDIA güncel amiral gemisi serisi RTX 4000 ekran kartlarının SUPER versiyonlarını duyurdu.

En son RTX 2000 serisi kartlarda karşımıza çıkan SUPER versiyon kartlara yönelik ilk söylentiler geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise NVIDIA bu ekran kartlarını resmî olarak tanıttı.

Bu kartları önemli kılan şey, mevcut model kartlardan daha iyi performans sağlayacak olmalarının yanı sıra bazı modellerin daha uygun fiyatlara sahip olmaları. Örneğin RTX 4080 SUPER modeli standart modelden 200 dolar ucuza satışa sunulacak.

RTX 4070 SUPER vs RTX 4070

  RTX 4070 SUPER RTX 4070
GPU AD104-350 AD104-250
CUDA Çekirdek 7168 5888
Bellek 12GB G6X 12GB G6X
Temel Devir 2310 MHz 1980 MHz
Boost Devir 2475 MHz 2475 MHz
Bellek Saat Hızı 21 GB/s 21 GB/s
Bant Genişliği 504 GB/s 504 GB/s
Güç Tüketimi 285W 200W
Çıkış Tarihi 17 Ocak 2024 13 Nisan 2023

NVIDIA RTX 4000 SUPER Serisi Ekran Kartları Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

  RTX 4070Ti SUPER RTX 4070 Ti
GPU AD103-275 AD104-400
CUDA Çekirdek 8448 7680
Bellek 16GB G6X 12GB G6X
Temel Devir 2340 MHz 2310 MHz
Boost Devir 2610 MHz 2610 MHz
Bellek Saat Hızı 21 GB/s 21 GB/s
Bant Genişliği 672 GB/s 504 GB/s
Güç Tüketimi 285W 285W
Çıkış Tarihi 24 Ocak 2024 5 Ocak 2023

NVIDIA RTX 4000 SUPER Serisi Ekran Kartları Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

RTX 4080 SUPER vs RTX 4080

  RTX 4080 SUPER RTX 4080
GPU AD103-400 AD103-300
CUDA Çekirdek 10240 9728
Bellek 16GB G6X 16GB G6X
Temel Devir 2295 MHz 2205 MHz
Boost Devir 2550 MHz 2505 MHz
Bellek Saat Hızı 23 GB/s 22,4 GB/s
Bant Genişliği 736 GB/s 717 GB/s
Güç Tüketimi 320W 320W
Çıkış Tarihi 31 Ocak 2024 20 Eylül 2022

RTX 4000 SUPER Serisi Fiyatları

Model Fiyat
RTX 4070 SUPER 599$
RTX 4070 Ti SUPER 799$
RTX 4080 SUPER 999$

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Peki siz tanıtılan yeni kartlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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