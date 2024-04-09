NVIDIA'nın RTX 50 Serisi Ekran Kartları Ne Zaman Çıkacak? Görünüşe Göre Çok Beklemeyeceğiz!

Daha önce NVIDIA GeForce RTX 5090'ın CES 2025'te duyurulacağı söylentileri dolaşıyordu ancak bugün ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre merakla beklenen yeni ekran kartı modelinin daha erken piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

NVIDIA'nın yönetim kurulu ortakları GeForce RTX 5080 ve 5090'ın 2024'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesini planlıyor, bu da ilk ortaya çıkan tarihlerden yaklaşık bir veya iki ay öncesine tekabül ediyor.

VideoCardz tarafından tespit edildiği üzere Money UDN adlı Çinli bir web sitesi, NVIDIA'nın yönetim kurulu ortaklarının bu yılın sonuna kadar ne tür bir planlama yaptıklarına dair bir makale yayınladı.

RTX 50 Serisi 2024 Sonunda Geliyor

"Kart üreticileri, NVIDIA'nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarının dördüncü çeyrekte piyasaya sürülmesini ve başlangıçta 5090 ve 5080 gibi üst düzey ürünlere odaklanılmasını bekliyor. Analistler, NVIDIA'nın iki yılda bir yaptığı büyük ekran kartı yükseltmelerinin bu yıl kart üreticileri için sevkiyat hacimlerini artıracağı ve ekran kartı ürünlerinin ortalama satış fiyatını (ASP) yükselteceği konusunda iyimser."

Bu raporun doğru olması ve 2025 yılı gelmeden RTX 50 serisi ekran kartlarını görme şansımız yüksek. NVIDIA yapay zekâ donanım pazarındaki hâkimiyetiyle mükemmel bir konumda olduğundan muhtemelen bu alanda öncülüğünü sürdürmek adına yeni teknolojilerine yeni serisinde yer vermeyi planlıyor.

RTX 50 serisinin henüz tam özelliklerini bilmesek de yeni ekran kartı ailesinin neler yapabileceğini görmek heyecan verici olacak.

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