Milli Ekran Kartımız RTX 5060'a Kavuştuğumuz Gün Çifte Bayram Olacak

Henüz resmi olarak tanıtılmayan RTX 5060 için artık geri sayım başladı. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Nvidia, RTX 5060 modelini 19 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Görünen o ki Gençlik ve Spor Bayramı'nda çifte bayram yapacağız. Üstelik bu sadece bir sızıntı değil; firma, kartın çıkışı için ortak üreticileriyle çoktan hazırlıklara başlamış durumda.

Uygun Fiyatı ve Yüksek Performansıyla Dikkat Çekiyor

RTX 5060, 8 GB video belleğiyle birlikte geliyor ve 299 dolarlık etiket taşıyor. Bu fiyat, önceki nesil RTX 4060 ile birebir aynı. Ancak teknik tarafta birkaç net iyileştirme var. Örneğin, CUDA çekirdeği sayısı 3.072'den 3.840'a çıkarken, bellek hızı 17 Gbps'ten 28 Gbps'e, bant genişliği ise 272 GBps'ten 448 GBps'e yükselmiş durumda. Güç tüketimi ise 145W ile biraz daha yukarıda.

Bu modelin bir süre boyunca RTX 50 serisinin en uygun fiyatlı seçeneği olarak kalması bekleniyor. Çünkü alt segmentteki RTX 5050 hakkında henüz ortada net bir bilgi yok. Hatta RTX 4050 bile masaüstü sistemlere hiç uğramamıştı, sadece dizüstü varyantı çıkmıştı.

Foto: 1080p full ayarlarda Nvidia RTX 5060'ın oyun performansı

İnceleme Yorumları Olmayacak

Ama asıl dikkat çeken başka bir detay var. Nvidia, RTX 5060 için uygulayacağı inceleme ambargosunu da lansmanla aynı güne koymuş. Yani kullanıcılar, kart hakkındaki yorumları ve testleri görmeden alışveriş yapmak zorunda kalacak.

Bu pek çok kişi için iyiye işaret değil. Zira çoğu kişi önce yorumlara ve incelemelere bakar, ondan sonra karar verir. Nvidia'nın son dönemde eleştirilen sürücü performansı ve 8 GB bellekli 5060 Ti modeline gelen tepkiler, RTX 5060'ın da kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

AMD, RX 9060 XT ile Cevap Verecek

Nvidia'nın hemen ardından AMD de atağa geçecek. RX 9060 XT adlı rakip model de hemen akabinde, 21 Mayıs'ta Computex 2025 sahnesinde görücüye çıkacak. Aynı etkinlikte uygun fiyatlı Radeon kartların ve yapay zeka odaklı yeni Ryzen işlemcilerin de tanıtılması gündemde.