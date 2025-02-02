NVIDIA RTX 5060 ve 5060 Ti Modellerinin Ne Zaman Piyasaya Sürüleceği Ortaya Çıktı

Dünyanın en popüler donanım üreticilerinden NVIDIA, geçtiğimiz günlerde oyuncuların dört gözle beklediği yeni RTX 5080 ve 5090 ekran kartlarını piyasaya sürdü. Şirket, bu modelleri piyasaya sürdü sürmesine ama yeni donanımların stokları kısa sürede tükendi. Bu durum da ekran kartlarının normalden çok daha pahlıya satılmasına yol açtı.

Bu gelişme ile birlikte tüm gözler, serinin orta segment modelleri olan GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti'a çevrildi. Merakla beklenen yeni ekran kartlarının ne zaman piyasaya sürüleceği ise kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti Mart Ayında Piyasaya Sürülecek

Sektörel kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre, RTX 5000 serisinin orta segment modelleri, RTX 5070 ve 5070 Ti'ın şubat ayında çıkış yapmasının ardından Mart'ta piyasaya sürülecek. Kıyaslama yapacak olursak modellerin selefi RTX 4060 geçtiğimiz yıl mayıs-haziran aylarında satışa sunulmuştu.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre, yeni RTX 5060 Ti 16 GB veya 8 GB bellek seçenekleriyle sunulacak. Henüz net bir bilgi olmasa da standart modelin 8 GB belleğe sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihaz selefi 4060'da yalnızca 8 Gb vRAM olduğunu belirtelim. Öte yandan RTX 5060 ile ilgili bilinenler ise şimdilik oldukça sınırlı.

Bununla birlikte modellerin fiyatları ile ilgili de herhangi bir söylenti şu ana kadar gündeme gelmedi. Ancak, cihazların serinin diğer üyelerinden daha geç çıkış yapması, NVIDIA cephesindeki stok sorununu yaşamamasına neden olabilir. Bu sayede RTX 5060 ve 5060 Ti'ın daha uygun rakamlarla satışa çıktığını görebiliriz.

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