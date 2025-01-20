Paranıza Kıysanız Bile NVIDIA RTX 5090 Alamayabilirsiniz!

ABD merkezli teknoloji devi NVIDIA, çok yakında RTX 5000 isimli yeni üst düzey ekran kartı serisini piyasaya sürecek. Ancak uzun bir süredir gündemde olan iddialara göre, kullanıcıların bu yeni donanımlara sahip olması için paranın yanı sıra şansa da ihtiyacı olabilir.

Gelen son haberler, NVIDIA'nın yeni ekran kartları ile ilgili büyük bir tedarik sorunu yaşadığı ve bu nedenle RTX 5090 ve 5080 stoklarının yüksek olasılıkla epey kısıtlı olacağını işaret ediyor.

RTX 5090 ve 5080 Stokları Kısıtlı Olacak

NVIDIA'nın 30 Ocak tarihinde resmi olarak tanıtacağı yeni ekran kartları RTX 5090 ve 5080 ile ilgili konuşulan üzücü iddialar, söz konusu donanımların üretiminde kritik bir tedarik sorunu olduğu vurgulanıyor. Sektörel kaynaklara göre, bu tedarik sorunu heyecanla beklenen RTX 5090 modelinin stoklarının kısıtlı olmasına neden olabilir.

ABD'li kaynaklardan gelen son haberler de bu iddiayı destekler nitelikle. Öyle ki, bir satıcının NVIDIA'dan yalnızca 20 adet kadar RTX 5080 sipariş edebildiğini, RTX 5090 modelinden ise bir adet bile tedarik edemediği konuşuluyor. Aynı satıcının, daha öncesinde NVIDIA'dan 100'e yakın RTX 4080 aldığı da söyleniyor.

Bir diğer kaynaktan aktarılanlara göre, RTX 5090 stokları RTX 3090 modelinde karşılaştığımız gibi oldukça sınırlı olacak, RTX 5080 için ise RTX 4080'e kıyasla stokların üçte biri ila yarısı kadar olacağı belirtiliyor. Avrupa'daki bir başka satıcı ise ilk etapta RTX 5090 çok nadir bulunan bir ürün olacağını, ancak ekran kartının piyasaya sürüldüğü ilk zamanlarda bu durumun yaşanmayacağını ifade ediyor.

RTX 5090 Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutmalı

Tüm bu söylentiler, yeni nesil ekran kartlarını satın almak isteyen kullanıcıların, özellikle de RTX 5090 modelini hedefleyenlerin sınırlı stok sorunu ile karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor. Ancak yine de henüz resmi bir açıklama ya da bilgilendirmenin olmadığını belirtelim. Yeni ekran kartlarının sahiden de tedarik sıkıntısına sahip olup olmayacağını çok yakında öğrenmiş olacağız.



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