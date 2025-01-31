Yeni NVIDIA RTX 5080 ve 5090 Dudak Uçuklatan Fiyatlarıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden NVIDIA'nın uzun bir süredir beklenen yeni ekran kartları RTX 5080 ve RTX 5090 geçtiğimiz saatlerde satışa sunuldu. Daha öncesinde ortaya atılan iddialara benzer şekilde yeni ekran kartlarının stokları yurt dışında kısa bir sürede tükendi.

Birkaç saat öncesinde ülkemizde de satışa sunulan cihazlar, stok sorunu bir yana dursun, pek çok kişinin moralini bozacak fiyatlarla Türkiye'ye ayak bastı. Öyle ki, RTX 5090'a biçilen fiyatlarla bir motorsiklet bile alabilirsiniz.

NVIDIA RTX 5080 56 bin TL, RTX 5090 128 bin TL’den Başlayan Fiyatlarla Satışa Sunuldu

ABD merkezli teknoloji devinin yeni ekran kartları, kısa bir süre öncesinde ülkemizdeki pek çok online mağazada listelenmeye başladı. Birçok platformda ön siparişe açılan donanımlar, fiyat tarafında versiyonlarına göre farklı değerlere sahip.

Yeni RTX 5080'nin başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 56 bin TL iken, ekran kartı modelinin daha üst düzey versiyonları 73 bin TL'ye kadar etiketlenmiş durumda. En ucuz RTX 5090 modelini fiyatı ise 128 bin TL. Bu rakam ASUS ROG Astral RTX 5090 modelinde ise 150 bin TL’ye kadar yükseliyor. İki ekran kartı için de fiyatların beklenenden hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durumun oluşmasındaki en büyük sebeplerden biri daha öncesinde de aktardığımız gibi tüm dünya genelinde yaşanan stok sorunu. NVIDIA'nın bu sorunu çözmesi durumunda daha uygun fiyatlı RTX modellerini görmemiz mümkün. Ancak şimdiden bu donanımlara sahip olmak isteyen kişilerin, bir ekran kartı için uçuk sayılabilecek mevlaları gözden çıkarması gerekiyor.

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