NVIDIA'nın Yeni İşlemcisi Performans Testinde! M5 Pro'yu Geçebildi mi?

Tayvan'ın Teipei şehrinde düzenlenen Computex 2026 etkinliğinde tanıtılan RTX Spark işlemcisi, performans testine girdi. 20 çekirdeğe sahip olan bu güçlü işlemci, ilk beşe girmeyi başardı. RTX Spark, Benchmark testinde her ne kadar M5 işlemcisini geçse de M5 Pro'nun gerisinde kaldı.

NVIDIA RTX Spark Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

18 çekirdekli M5 Pro: 55.165 puan 15 çekirdekli M5 Pro: 46.374 puan 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 285HX: 45.657 puan 20 çekirdekli NVIDIA RTX Spark: 43.149 puan 16 çekirdekli MD Ryzen AI Max+: 42.128 puan 10 çekirdekli M5: 27.996 puan 16 çekirdekli Intel Core Ultra X7 368H: 26.415 puan 12 çekirdekli AMD Ryzen AI 9 HX 470: 23.079 puan

RTX Spark, Clang Benchmark testine girdi. İşlemci, 43 bin 149 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Zirvede ise 55 bin 165 puan ile Apple'ın 18 çekirdekli M5 Pro işlemcisi yer aldı. İkinci sırada 46 bin 374 puana ulaşan 15 çekirdekli M5 Pro işlemcisi, üçüncü sırada ise 45 bin 657 puan alan 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 285HX bulunuyor.

16 çekirdeğe sahip AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi, 42 bin 128 puan ile beşinci sırada, 10 çekirdeğe sahip M5 işlemcisi ise 27 bin 996 puan ile altıncı sırada konumlandı. Bu işlemcileri 26 bin 415 puan ile 16 çekirdekli Intel Core Ultra X7 368H ve 23 bin 79 puan ile 12 çekirdekli AMD Ryzen AI 9 HX 470 takip etti. Elbette bu benchmark testi, işlemcilerin iş yükü altındaki performansını yansıtıyor.

NVIDIA RTX Spark İşlemcisinin Özellikleri Neler?

Üretim Teknolojisi: 3 nm

3 nm CPU Çekirdeği: 20 adet

20 adet GPU: Blackwell Mimarıli RTX GPU

Blackwell Mimarıli RTX GPU CUDA Çekirdek Sayısı: 6.144 adet

6.144 adet Yapay Zekâ Performansı: 1 PetaFLOP

1 PetaFLOP RAM Desteği: 128 GB'a kadar LPDDR5X

128 GB'a kadar LPDDR5X RAM Bant Genişliği: Saniyede 600 GB

NVIDIA, MediaTek iş birliği ile RTX Spark isimli bir ARM işlemcisi geliştirdi. Bilgisayarlarda performans standartlarını yeniden tanımlayacak olan bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemciler, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

NVIDIA'nın yeni işlemcisi, ARM mimarisi sayesinde kaliteli grafiklere sahip oyunları oynatabilecek, 12K çözünürlüğünde video kurgusu yapılabilmesine imkân tanıyacak ve hatta tüm gün pil ömrü sunacak. İşlemcinin AAA kalitesindeki bazı oyunları 1440p çözünülükte Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS etkinken 100 FPS civarında çalıştırabileceği söyleniyor.

Saniyede 600 GB gibi devasa bir bant genişliğine sahip olan RTX Spark, 128 GB'a kadar LPDDR5X RAM desteği sunuyor. Bu LPDDR5X, DDR4'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. RTX Spark'taki bellek mimarisi, NVIDIA'nın NVLink C2C teknolojisini destekliyor.

Apple'ın UltraFusion'ına benzeyen bu teknolojiyi bir örnek ile açıklayalım. İki farklı odada çalışan iki personel olduğunu varsayalım. Bu personellerden biri CPU, diğeri ise GPU. İki personelin bir işi beraber yapması için sürekli koridora çıkıp birbirlerine evrak taşıması gerekir. Bu koridor dar olduğundan dolayı personeller sürekli olarak birbirini beklemek zorunda kalır ve bu da zaman kaybettirir.

NVLink C2C teknolojisi ise bu iki odanın arasındaki duvarı tamamen yıkıp iki personelin aynı masada çalışmasını sağlıyor. Biri bir evraka bakarken diğeri de aynı evrakı saniyesinde okuyabilir. Kısaca bilgisayarın içindeki parçaların birbiriyle çok hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayan bu teknoloji, aradaki tüm trafiği ve gecikmeyi ortadan kaldırıyor.

Geleneksel bilgisayarlarda işlemcinin RAM'i ayrı, ekran kartının VRAM'i ayrıdır. Bunlar arasında veri taşınırken darboğaz oluşabiliyor. RTX Spark ise 128 GB'a kadar birleşik RAM'i kullanıyor. Yani işlemci ve ekran kartı, aynı yüksek kapasiteli RAM'den yararlanıyor. Bu sayede normalde sadece devasa sunucuların çalıştırabileceği 120 milyar parametreli yapay zekâ modelleri evimizde bulunan laptopta çalışabilecek.

Editörün Yorumu

NVIDIA bugüne kadar Intel, AMD veya Qualcomm işlemcili bilgisayarlara takılan ekran kartını üreten bir şirketti. Şirket, şimdi ise MediaTek ile iş birliği yaparak işlemci de üretmeye başlıyor. Üstelik bu işlemci, hem çok güçlü olacak hem de yüksek verimlilik sunacak. Bu işlemcinin Windows bilgisayarların geleceğini ve standartlarını değiştirebileceğini düşünüyorum.