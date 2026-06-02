32 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Snapdragon İşlemcisi ve Dahası

ASUS, Computex 2026 etkinliğinde yeni bir mini PC tanıttı. Böylece Ascent QN10 isimli mini biligsayarın özellikleri belli oldu. Fiyatı henüz açıklanmayan bu bilgisayarda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 32 GB RAM'e sahip bu PC, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği ile birlikte geliyor.

ASUS Ascent QN10'un Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon X2 Elite

Ekran Kartı: Adreno entegre GPU

RAM: 32 GB

Depolama: 512 GB SSD

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Portlar: 3 x USB-C, 4 x USB-A, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x 2.5GbE RJ45 ethernet ve 1 x 3,5 mm ses jakı

ASUS Ascent QN10'un İşlemcisi Nasıl?

ASUS Ascent QN10 gücünü Snapdragon X2 Elite işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 12 adet yüskek performanslı çekirdek ve 6 adet verimlilik çekirdğei dahil olmak üzere toplamda 18 adet çekirdek mevcut. Bu çekirde yapısı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemciler, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada İşlemci 5.0 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Snapdragon X2 Elite'te 80 TOPS gücünde NPU mevcut. Bu, işlemcide bulunan yapay zekâ biriminin saniyede 80 trilyon yapay zekâ işlemi yapabildiği anlamına geliyor. Böylece canlı çeviri, görsel oluşturma, metin özetleme ya da gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabiliyor.

ASUS Ascent QN10'da Hangi Portlar Bulunuyor?

ASUS Ascent QN10'un portları arasında üç adet USB-C, dört adet USB-A, bir adet HDMI 2.1 FRL, bir adet 2.5GbE RJ45 ethernet ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor. HDMI 2.1 FRL, özellikle yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyerek daha akıcı bir deneyim sunuyor. Bu arada Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Snapdragon X2 Elite'in Oyun Performansı Nasıl?

Cyberpunk 2077 : 1080 x 1920 piksel çözünürlükte ve orta ayarlarda 30 FPS ile 40 FPS arasında

GTA 5 : 1200 x 1920 piksel çözünürlükte ve maksimum ayarlarda ortalama 57 FPS

Kingdom Come: Deliverance 2 : 1200 x 1920 piksel çözünürlükte ve yüksek ayarlarda ortalama 40 FPS

Death Stranding : 1080 x 1920 piksel çözünürlükte ve maksimum ayarlarda ortalama 60 FPS

Hitman 3 : 1200 x 1920 piksel çözünürlükte ve orta ayarlarda ortalama 65 FPS

: 1200 x 1920 piksel çözünürlükte ve orta ayarlarda ortalama 65 FPS Resident Evil 2: 1200 x 1920 piksel çözünürlükte ve maksimum ayarlarda ortalama 66 FPS

ASUS Ascent QN10 Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS Ascent QN10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS Ascent QN10'un da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda ASUS Ascent QN10'un oldukça iddialı bir mini bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarın güçlü işlemci sayesinde ofis uygulamalarını kullanmak ve video izlemek gibi aktivitelerin yanı sıra GTA 5, Resident Evil 2 ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi popüler oyunları çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Port tarafında geniş bir yelpaze sunulmasının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.