3,374 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen bir zombi oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Gears of War Reloaded

Formula Legends

Dying Light

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Formula Legends ve Dying Light erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Gears of War Reloaded'ı ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Gears of War Reloaded Nasıl Bir Oyun?

İlk Gears of War oyununun yeniden yapımı olan Gears of War Reloaded, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Oyundaki amaç ise karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışmak. Oyuna girer girmez kendimizi bitmek bilmeyen bir aksiyonun içinde buluyoruz. Popüler yapımda siper alma mekaniği de mevcut. Bu mekaniği sık sık kullanmak zorunda kalıyoruz.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan bu yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli yani co-op mod da bulunuyor. Dolayısıyla Gears of War Reloaded, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. The Coalition tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi.

Formula Legends Nasıl Bir Oyun?

Formula Legends, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda 16 adet formula 16 aracı ve 14 yarış pisti bulunuyor. Her aracın maksimum ulaştığı hız, hakimiyeti ve hızlanması farklı. Bazı araçlar çok daha yüksek hıza ulaşabiliyor ancak virajlarda kontrolü daha zor olabiliyor. Yalnızca tek oyunculu moda saihp olan oyunun basit bir oynanışa sahip olduğunu da belirtelim.

Dying Light Nasıl Bir Oyun?

Techland tarafından geliştirilen Dying Light, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Açık dünya haritası üzerinde hayatta kalmaya çalıştığımız yapımda parkur sistemi de mvcut. Popüler yapımda çatılardan çatılara atlayabiliyor ve akrobatik hareketlerle zombilerden kaçabiliyoruz. Birinci şahıs kamera açısına sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co op mod da bulunuyor. Yani oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve hepsini çok beğenmiştim. Bu oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemizi sağlamıştı. Kendi deneyimime göre özellikle Dying Light ve Gears of War Reloaded, arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor.