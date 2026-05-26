Renault Clio Fiyat Listesi 2026: Güncel Clio Fiyatları

Renault Clio, kuşkusuz Türkiye’de en çok tercih edilen hatchback modellerinden biri. Araç düşük yakıt tüketimi, güçlü ikinci el pazarı, yaygın servis ağı ve kolay bulunan yedek parçaları sayesinde artan fiyatına rağmen hala kullanıcıların ilk baktığı modeller arasında yer alıyor. Peki güncel Renault Clio fiyatları ne kadar? Bu yazıda Clio’nun güncel fiyat listesini, öne çıkan versiyonlarını ve bilmeniz gereken detayları bir araya getirdik.

Renault Clio Fiyat Listesi - Mayıs 2026'da Clio Fiyatları Ne Kadar?

Model Nisan Fiyatı Mayıs Fiyatı Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.695.000 TL 1.735.000 TL Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.795.000 TL 1.830.000 TL Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC 1.996.000 TL 2.035.000 TL

2026 Mayıs listesinde Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonunun 1 milyon 735 bin TL, Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC versiyonunun 1 milyon 830 bin TL, Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC versiyonunun ise 2 milyon 35 bin TL fiyatla listelendiği görülüyor.

Belirtmekte fayda var ki Renault Clio satın almak isteyen kullanıcılar için fiyat kadar kampanyalar da önemli. Çünkü sıfır otomobil fiyatlarında sadece liste fiyatına bakmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Yetkili satıcı kampanyaları, kredi seçenekleri, takas desteği, stok durumu ve model yılı gibi detaylar nihai fiyatı değiştirebiliyor.

Renault Clio Kampanyaları Neler?

Renault Clio için Mayıs 2026’da 200 bin TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. Kampanya Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinin perakende satın alımında bireysel müşteriler için geçerli. Renault Finans üzerinden kullanılan kredide aylık ödeme 33 bin 333 TL olarak açıklanıyor. Araç için peşinat ayrıca ödeniyor.

Yeni Renault Clio tarafında ayrıca evolution plus TCe 115 EDC versiyonu için 50 bin TL takas desteği bulunuyor. Bu destek mevcut aracını takasa getiren müşteriler için geçerli. Kampanya stoklarla sınırlı ve 31 Mayıs 2026’ya kadar katılımcı yetkili satıcılarda uygulanıyor.

Renault Clio Motor Seçenekleri Neler?

Fiyat listesinde iki farklı motor seçeneği mevcut. Eski kasa Clio’da 1.0 TCe X-Tronic 90 hp motor bulunuyor. Yeni Clio tarafında ise TCe 115 EDC motor yer alıyor. 1.0 TCe X-Tronic 90 hp motor daha çok şehir içi kullanım ve düşük tüketim odaklı bir seçenek. Günlük işe gidip gelme, kısa mesafe kullanım ve yoğun trafikte otomatik vites konforu arayan kullanıcılar için ideal

Yeni Clio’daki TCe 115 EDC motor ise daha güçlü bir seçenek. Hem şehir içinde hem de uzun yolda daha rahat bir kullanım isteyenler için daha mantıklı duruyor. Özellikle otomatik vitesli bir hatchback arayan ve aracın performans tarafında biraz daha canlı hissettirmesini isteyen kullanıcılar için TCe 115 EDC daha cazip olabilir.

Eski Clio ile Yeni Clio Arasında Ne Kadar Fiyat Farkı Var?

Listede yer alan eski kasa Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonu 1 milyon 735 bin TL fiyatla satılıyor. Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC ise 1 milyon 830 bin TL seviyesinde. Yani eski kasa ile yeni Clio’nun başlangıç versiyonu arasında 95 bin TL fark var. Bu fark sıfır otomobil fiyatları düşünüldüğünde çok yüksek sayılmaz.

Yeni Clio daha güncel tasarım, daha güçlü motor ve daha yeni bir model yılı avantajı sunuyor. Bu yüzden aradaki fark düşük kaldığında yeni Clio daha dikkat çekici hale geliyor. Ancak burada kullanım beklentisi önemli.

Editörün Yorumu

Bana sorarsanız Renault Clio’nun Türkiye’de hala bu kadar ilgi görmesinin nedeni sadece iyi bir otomobil olması değil, kullanıcıya güven vermesi. Bu ülkede insanlar araç alırken yalnızca tasarıma ya da donanıma bakmıyor. “Yarın satmak istersem elimden kalır mı?”, “Parçası bulunur mu?”, “Ustası var mı?” gibi soruların cevapları da kararı etkiliyor.

Buna rağmen fiyat tarafına gelince tablo artık eskisi kadar iç açıcı değil. Clio için 1,7 milyon TL’nin üzerinde bir parayı gözden çıkarmak bugün pek çok kullanıcıya mantıklı gelmiyor. Bu nedenle insanlar bütçelerini de zorlayarak daha üst modellere yönelmeye çalışıyor.

Benim kişisel tercihim, bütçe yetiyorsa yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC tarafına bakmak olurdu. Eski kasa ile arasında çok uçuk bir fark yoksa daha güncel tasarım ve daha güçlü motor uzun vadede daha mantıklı duruyor. Yine de kampanya ya da stok durumuna göre eski kasa Clio da hala mantıklı bir seçenek olabilir.