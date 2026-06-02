İlginç İddia: Google'ın Henüz Tanıtılmayan Akıllı Saati Denizin Dibinde Bulundu!

Teknolojik ürünlerin geliştirme süreçlerinde çeşitli sızıntıların ortaya çıkması artık normal kabul edebileceğimiz bir durum. Ancak son yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtacak cinsten. Zira iddialara göre Google’ın yılın sonlarına doğru tanıtmayı planladığı Pixel Watch 5 denizin dibinde bulundu. İşte merak edilen detaylar!

Borderlands serisinin geliştiricisi Gearbox stüdyosunun kurucusu Randy Pitchford, Google'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı Pixel Watch 5’e ait görseller paylaştı. Pitchford’un iddiasına göre akıllı saat Karayipler’de bulunan St. Martin Adası açıklarında dalış yapan bir arkadaşı tarafından bulundu.

Tabii henüz piyasaya sürülmeyen bir ürünün beklenmedik bir şekilde denizin dibinde bulunduğuna yönelik iddialar ilk etapta inandırıcı gelmiyor. Fakat Pitchford’un paylaştığı görsellere baktığımızda akıllı saatin arka panelinde gerçekten de 'Google Pixel Watch 5' ibaresinin yer aldığını görebiliyoruz. Yani Pitchford’un iddiasıyla paylaştığı görseller birbiriyle örtüşüyor diyebiliriz.

Akıllı saatin tasarımına baktığımızda bir önceki nesille büyük ölçüde benzerlik taşıdığını görüyoruz. Bu da Pitchford’un iddiası doğruysa Google Pixel Watch 5’in tasarımının Pixel Watch 4’e fazlasıyla benzer olacağını gösteriyor. Öte yandan paylaşılan görsellerde cihazın özelliklerine dair herhangi bir detay yer almıyor.

Bu İddia Gerçekten Doğru Olabilir mi?

Dürüst olmak gerekirse birinin durduk yere “denizin dibinde Google Pixel Watch 5 buldum” diye paylaşım yapacağını sanmıyorum. Bu nedenle söz konusu iddianın doğru olma ihtimalini yüksek görüyorum. Burada asıl merak edilen detay geliştirme sürecindeki bir ürünün denizin dibine nasıl geldiği. Bu noktada en mantıklı senaryo ürünü piyasaya çıkmadan önce test eden bir şirket yöneticisinin akıllı saati yanlışlıkla denize düşürmüş olması gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Bu son gelişme beni gerçekten şaşırttı. Zira yukarıda da belirttiğim üzere bence bu iddia doğru. Burada en çok merak ettiğim nokta ise Google'ın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı. Ancak ne olursa olsun bu durum teknoloji dünyasındaki en garip sızıntılardan biri oldu diyebilirim.