Nvidia'nın Üç Ayda Kazandığı Servet Şaşkına Çevirdi! İşte Rakamlar

Nvidia'nın rekor kıran başarısına rağmen, hisse senetlerinde yaşanan düşüş yatırımcıları şaşırttı. Beklenmedik bu durum piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. İşte ayrıntılar…

Nvidia'nın Geliri Beklentileri Aşmasına Rağmen Hisseleri Düştü

Teknoloji devi Nvidia, son çeyrekte 30 milyar dolarlık rekor bir gelir elde ederek analistlerin beklentilerini bir kez daha aştı. Yapay zeka ve veri merkezi çözümlerine olan talebin artmasıyla birlikte şirket, özellikle GPU satışlarından önemli bir gelir elde etti. Özellikle veri merkezi gelirlerindeki yüzde 61'lik büyüme, Nvidia'nın bu alandaki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

Ancak bu güçlü performansa rağmen Nvidia hisseleri, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, şirketin önceki çeyreklerde gösterdiği çift haneli büyüme oranlarına alışmıştı ve bu çeyrekteki yüzde 11'lik artış, beklentilerin altında kaldı. Bu durum, piyasada karışık sinyaller vererek hisse fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Nvidia yetkilileri, bu durumun geçici olduğunu ve yeni nesil Blackwell yapay zeka çiplerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte şirketin büyüme hızını artıracağını belirtti. Şirket, önümüzdeki çeyrekte 32,5 milyar dolarlık bir gelir hedefliyor ve yapay zeka alanındaki liderliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uzmanlar ise, Nvidia'nın uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu ancak kısa vadede piyasa dalgalanmalarının devam edebileceğini belirtiyor.