Nvidia Windows 7 ve Windows 8 Desteğini Bırakıyor

Nvidia'dan Windows 7 ve Windows 8 desteği kararı. Önümüzdeki Ekim döneminden itibaren Nvidia'nın performans iyileştirmeleri, yeni özellikleri ve hata düzeltmeleri dahil Game Ready Sürücü yükseltmeleri, sadece Windows 10 kullanan sistemlere özel hale getirilecek.

Nvidia, bu yıl içinde Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteğini bırakmayı planlıyor. Nvidia sürücüleri Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'de Eylül 2024'e kadar yalnızca kritik güvenlik güncellemeleri ile birlikte duyurulacak. Ekim ayında ise Windows 10'a özel sürümle devam edilecek.

Nvidia'dan Windows 7 ve Windows 8 desteği kararı

Bildiğiniz üzere Microsoft, Windows 7 ve Windows 8 desteğini zaten bırakmıştı ve Windows 8.1 için genişletilmiş destek ise Ocak 2023'te sona erecek. Nvidia'dan gelen bir destek notunda, "GeForce müşterilerimizin büyük çoğunluğu Windows 10 işletim sistemine geçti" ifadelerine yer verildi.

GeForce sahiplerinin mümkün olan en iyi güvenlik, destek ve işlevselliği deneyimlemelerini sağlamak için Nvidia şimdi Windows 10 işletim sistemine odaklanmak istiyor.

Şu anda 1,3 milyar aktif Windows 10 cihazı var, ancak Windows 7 dünyanın birçok yerinde hala kullanılıyor. Statcounter'ın analiz verilerine göre Windows 7'nin hala tüm Windows sürümlerinin yüzde 15'ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Microsoft'un ayrıca Ekim ayında muhtemelen Windows 11 olarak adlandırılan yeni bir Windows sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor .

Nvidia'nın bu eski Windows sürümlerini resmi olarak destekleyen son sürücüsü 31 Ağustos'ta sunulacak ve 4 Ekim'de yalnızca Windows 10'u destekleyen ilk sürüm kullanıcılarla buluşacak.

Windows 10 desteği ne zaman bitiyor?

Ayrıca ABD merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından alınan karar sonucunda Windows 10'a sağlanan desteğin ne zaman sona ereceği belli oldu. Teknoloji devi tarafından alınan karara göre 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10'a sağlanan destek sona erecek. Bu gelişme, popüler işletim sisteminin Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümlerini kapsıyor.

14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 işletim sistemine sahip olan cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeler alamayacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar, söz konusu işletim sistemi ile ilgili destek için Microsoft firması ile iletişime geçemeyecek.

Microsoft tarafından alınan bu karar, çok sayıda kullanıcının şaşırmasına ve tepki göstermesine neden oldu çünkü teknoloji devi, Windows 10'u duyurduğu gün bir açıklama yapmıştı. Şirket, yaptığı açıklamada, söz konusu işletim sisteminin Windows'un son sürümü olacağını belirtmişti.