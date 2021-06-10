Windows 10 Desteği Ne Zaman Bitecek? Microsoft Duyurdu!

Microsoft, Windows 10 desteği ile ilgili kritik bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından alınan karar sonucunda popüler işletim sistemine sağlanan desteğin ne zaman sona ereceği belli oldu.

Windows 10 Desteğinin Sona Ereceği Tarih Açıklandı

İlk olarak 29 Temmuz 2015 yılında kullanıma sunulan Windows 10, dünya genelinde milyonlarca bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılıyor. Dünyanın en popüler işletim sistemi olan Windows 10 için ilginç bir karar alındı.

ABD merkezli teknoloji devi tarafından alınan karar sonucunda popüler işletim sistemine sağlanan desteğin ne zaman sona ereceği belli oldu. Teknoloji devi tarafından alınan karara göre 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10'a sağlanan destek sona erecek. Bu gelişme, popüler işletim sisteminin Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümlerini kapsıyor.

14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 işletim sistemine sahip olan cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeler alamayacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar, söz konusu işletim sistemi ile ilgili destek için Microsoft firması ile iletişime geçemeyecek.

Microsoft tarafından alınan bu karar, çok sayıda kullanıcının şaşırmasına ve tepki göstermesine neden oldu çünkü teknoloji devi, Windows 10'u duyurduğu gün bir açıklama yapmıştı. Şirket, yaptığı açıklamada, söz konusu işletim sisteminin Windows'un son sürümü olacağını belirtmişti.

Microsoft, Windows 11'i Çok Yakında Duyurabilir

ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz hafta Windows isimli resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir etkinlik tarihi duyurmuştu. Yapılan paylaşımda yer alan videoda yeni Windows logosuna benzeyen bir görsel bulunuyor. Bu sebepten ötürü Microsoft'un 24 Haziran tarihinde Windows 11'i tanıtabileceği düşünülüyor. Microsoft'un Windows etkinliği, 24 Haziran Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Daha önce Windows 10X üzerinde çalışan şirket, geçtiğimiz haftalarda Windows 10X'in yalnızca bir müşteri alt kümesiyle sınırlı kalmaması gerektiği sonucuna vardıklarını söylemişti. Teknoloji devi bu sebepten ötürü kullanıcılar tarafından merak içerisinde beklenen işletim sistemini rafa kaldırdığını duyurmuştu.

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