NVIDIA'nın GeForce RTX 4090'ı Geliştirdiği İddia Ediliyor

NVIDIA'nın GeForce RTX 4090 ekran kartı ile ilgili pek çok söylenti var ve gelen yeni iddialara göre NVIDIA, GeForce RTX 4090 grafik kartına güç vermesi beklenen yeni nesil AD102 grafik işlemcisini test etmeye başladı.

Nvidia'nın Lovelace mimarisi üzerine inşa edilen amiral gemisi AD102 grafik işlemcisi, RTX 4090 ve RTX 4080 gibi kartlara güç sağlamak için kullanılacak. Sızıntılarıyla ünlü Twitter kullanıcısı Kopite7kimi'ye göre kartlar 24 Gbps GDDR6X belleğe sahip olacak ve bazı raporların öne sürdüğü gibi 50 serisi olarak yeniden markalanmak yerine GeForce RTX 40 serisi adına bağlı kalacak.

GeForce RTX 4090 Olağandışı Güç Tüketimine Sahip Olabilir

Son zamanlarda, AD102 grafik işlemcisinin kullanıldığı iddia edilen PCB'nin (Baskılı Devre Kartı) bir fotoğrafı ortaya çıktı ve eğe doğruysa 600 W'lık bir TDP'ye (Termal Tasarım Gücü) veya 800-850 W civarına ihtiyaç duyabilir. Karşılaştırmak gerekirse şu an bile fazlasıyla güce aç durumdaki RTX 3090, maksimum 350W TDP'ye sahip.

Bu, alıcılar için uzun vadeli ciddi bir sorun olabilir. Grafik kartının yalnızca maliyeti yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda onu sürekli çalıştırmanın enerji maliyetleri de ağır olabilir. Tabii bir de onu korumak için gereken soğutma sistemi var ki bu kartların ne kadar ısınabileceği düşünüldüğünde ucuza kurtulunabilecek bir soğutma sistemi mevcut değil. Ayrıca birçok alıcı PSU'sunu (Güç Kaynağı Birimi) değiştirmek zorunda kalacak, bu da başka bir pahalı yatırım olacağı anlamına geliyor. Tüm bunların ardından sağlayacağı performans tatminkâr seviyede değilse NVIDIA hiç beklemediği derecede düşük satışlarla karşılaşabilir.

Tabii ki, bunların hiçbiri NVIDIA tarafından onaylanmadı. Her şey söylenti ve sızıntılardan ibaret olduğu için NVIDIA resmî olarak yeni seri ekran kartlarını tanıtana kadar hiçbir şeyin garantisi yok.

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