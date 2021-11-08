Obeziteyi Tedavi Etmenin Yeni bir Yolu Bulundu

Bilim adamları obeziteyi tedavi etmenin yeni bir yolunu bulduklarını düşünüyor. Hippo sinyal yolu adı verilen bir dizi genin, aşırı kilo alımıyla ilişkisi olduğu bulundu.

2016 itibarıyla dünya çapında fazla kilolu olan yaklaşık 2 milyar kişiden 650 milyonu 18 yaş ve üstü obezdi. Obezite ciddi bir sorundur ve kalp sorunları ve felçler de dahil olmak üzere diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür.

Pandemi ayrıca kilo ile COVID-19 şiddeti arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı ve aşırı kilolu ve obez hastaların komplikasyon yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar, bazı ilaçlar şimdiden büyük umut vaat ederken, obeziteyi tedavi etmenin çeşitli yollarını araştırıyorlar.

Obeziteyi tedavi etmek için Hippo sinyal yolu kullanılacak

Yeni araştırmalar, obeziteyi tedavi etmek için başka bir yaklaşım belirledi. Bilim adamları, Hippo sinyal yolunu kontrol eden bir dizi genin kilo alımında doğrudan bir rol oynayabileceğini keşfetti.

Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, genetiğin vücudun ağırlığı nasıl idare ettiği ve depoladığı konusunda bir rol oynayıp oynamadığını belirlemek için meyve sinekleri üzerinde çalıştı. Meyve sineği, bilim adamlarına obezite gibi tıbbi durumlarla ilgili genleri incelemek için kolay bir yol sağladı.

Bilim adamları deneyler yaparken aynı anda çeşitli genleri taradı. Meyve sineklerinde ağırlığı idare eden genler, insanlarda karşılık gelen genlere sahipti. Hippo yolunun geldiği yer de burası.

Cambridge araştırmacıları ilk olarak insanlarda obezite genlerini araştırdı ve erken başlangıçlı şiddetli obeziteden muzdarip bireylerde iki gen kopyasında küçük genetik değişiklikler buldu. Triaçilgliserid seviyeleri üzerindeki etkisini görmek için bu genlerin her birinin aktivitesini azaltmak için RNA interferansı (RNAi) adı verilen bir teknik kullandılar.

Dachsous adı verilen bir gen de dahil olmak üzere dört genin aktivitesini azaltırken triasilgliserit seviyelerinin önemli ölçüde arttığını buldular. Bu gen, beyindeki Hippo sinyal yolunun bir parçasıdır.

Araştırmacılar, yoldaki bağlantıların azaltılmasının da önemli ölçüde triaçilgliserit düzeylerini değiştirdiğini buldular. Azalan gen aktivitesi nöronlarla sınırlı olduğunda yağ önemli ölçüde arttı ve bu da merkezi sinir sisteminin yağ birikintilerini kontrol ettiğini gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca insanlarda obeziteyi, insanlardaki diğer iki Hippo yolu üyesini, FAT4 ve TAOK2'yi kodlayan iki nadir gen varyantına bağladı.