Observer: System Redux Karşılaştırma Fragmanı, Yaşanan Gelişimi Gösteriyor

Bloober Team, Observer: System Redux karşılaştırma fragmanı yayınladı. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz video, 2017 yılında çıkan oyunun yeni nesle geçerken ne derece geliştiğini gözler önüne seriyor. Hayran olmamak Elde değil.

PlayStation 5 ve Xbox Series X bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor. Hem Microsoft hem de Sony tarafından yapılan sunumlar ile Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Halo Infinite gibi platforma özel oyunları görmüştük. Görsel açıdan etkileyici olsalar da, aslına bakarsanız bu konsolların oyunlara ne kadar çağ atlattıklarını tam olarak görmemizi yeteri kadar sağlayabilmiş değillerdi. Bu noktada, nesil geçişine denk gelecek veya mevcut nesilde çıkıp da yeni nesle taşınacak olan oyunlar bu noktada önemli rol oynuyorlar. Malumunuz iki farklı versiyonu karşılaştırarak net bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bloober Team de bizlere ihtiyacımız olacak bir Observer: System Redux karşılaştırma videosu yayınladı.

Observer: System Redux Karşılaştırma Fragmanı Büyülüyor

Geçtiğimiz aylarda duyurulmuş olan Observer oyununun yenilenmiş versiyonu, şu anlık sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştiriliyor ama PC versiyonu için de çalışmalar varmış gibi görünüyor.

Polonya menşeli stüdyo sadece görsel olarak değil, hikaye ve oynanış olarak da gelişmiş bir deneyim sunacak. Bu sayede hikayedeki karanlık gerçekçiliğin çok daha derinliklerine inebileceksiniz. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragman ise görsel kısmına odaklanıyor ve ara ara yapılan geçişler ile Observer ve Observer: System Redux arasındaki farkı çok daha ne görme fırsatımız oluyor.

4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığın sunulacağı oyunun yeni bir oyun gibi hissettirdiğini söylemek fazlası ile mümkün oluyor. Öyle ki ayrıntılı ve hacimsel ışıklandırma, HDR ve ışın izleme teknolojisi gibi tekniklerin kullanılmasının yanı sıra daha detaylı kaplamalar, yeni animasyonlar, parçacık etkileri ile çok daha gerçekçi bir görünüş elde edilmiş. Karakter modellemelerinin de bir hayli evrim geçirmiş olduğunu görebiliyoruz.

Işıklandırma Sanatçısı Tomasz Bentkowski, "Yeni nesil konsollar ile çok daha içe çeken dünyalar yaratma fırsatı bulduk. Bu sayede, psikolojik korku atmosferi ile karanlık bir siber çılgınlık (cyberpunk) geleceği etkili bir biçimde birleştiriyoruz." yorumunda bulunmuş.

Bloober Team tarafından yayınlanan karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.