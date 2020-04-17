Observer: System Redux için Duyuru Fragmanı Yayınlandı

Polonya menşeli stüdyoların arasında kendisine sağlam bir yer edinmiş olan Bloober Team, bizleri birbirinden kaliteli oyunlar ile buluşturmuştu. Observer ise bunlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz haftalarda bu oyunun geliştirilmiş sürümünün duyurusu yapılmıştı. Observer: System Redux adıyla ortaya çıkan geliştirilmiş sürüm için duyuru fragmanı yayınlandı.

Observer: System Redux bizlere neler sunacak?

Observer: System Redux, 2017 yılında satışa sunulmuş olan orijinal oyunun yeni nesil konsollar için her açıdan yenilenmiş hali olacak. Bloober Team sadece görsel olarak değil, hikaye ve oynanış olarak da gelişmiş bir deneyim sunacak. Bu sayede hikayedeki karanlık gerçekçiliğin çok daha derinliklerine inebileceksiniz.

Hikaye 2084 yılında geçiyor. Ortaya çıkan dijital bir veba, beyinlerini ve vücutlarını geliştirmeyi seçen binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu da beraberinde bir savaşı getirmiş ve batıyı ve doğuyu parçalamıştır. Gücü ele geçirecek kimse kalmadığı için de şirketler kontrolü devralmış ve kendi imparatorluklarını kurmuşlardır.

Siz ise Dan Lazarski isimli elit bir beyin dedektifinin rolünü üstleniyorsunuz. Yükümlülüğünüz ise diğer bireylerin beyinlerine sızarak hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözmek ve bulunması zor katili yakalamak olacak.

Geliştirici stüdyo Bloober Team, ilerleyen zamanlarda geliştirmeler hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını söylüyor. Ayrıca duyuruya özel olarak bir de fragman yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.