AnTuTu Ocak Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından ocak ayının en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede orta seviye ve amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ocak Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Ocak 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Ocak ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin büyük bir çoğunluğunu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 ve Snapdragon 888 işlemcileri oluşturuyor. Paylaşılan listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise Kirin 9000 işlemcilerinin yer aldığını görüyoruz.

AnTuTu tarafından paylaşılan ocak ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında iQOO 7 yer alıyor. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 888 işlemcisinden alan iQOO 7'de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 6.62 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. 120 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefon, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Listenin ikinci sırasında 705.593 puana sahip olan Xiaomi Mi 11 yer aldı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan Mi 11, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Üçüncü sırada ise Huawei firması tarafından satışa sunulan Mate 40 Pro+ bulunuyor. 702.553 puana sahip olan Mate40 Pro+ modelinde 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve Kirin 9000 yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Vivo iQOO 7 (728.784) Xiaomi Mi 11 (705.593) Huawei Mate 40 Pro+ (702.553) Huawei Mate 40 Pro (688.043) Oppo Reno5 Pro+ 5G (671.249) Vivo iQOO 5 (665.959) Redmi K30S (664.993) iQOO 5 Pro (664.252) Vivo X50 Pro+ (663.766) Xiaomi 10 Supreme Edition (661.078)

Ocak 2021 En İyi Orta Seviye Android Telefonları