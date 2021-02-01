Apple iPhone 13'te Çentiğe Veda mı Edecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 ile çentik kullanmayı bırakıyor mu? Akıllı telefon kullanıcılarının gözde serisi iPhone'un önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan modeli hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddiaya göre iPhone X'le birlikte gelen ve Apple kullanıcılarının büyük bir kısmını memnuniyetsiz hale getiren çentik yeni iPhone modelinde yer almayabilir.

Apple iPhone 13'e Çentik Ekleyecek mi?

Apple, iPhone serisinde her ne kadar üç yılda bir değişikliğe gidiyor olsa da çentikli tasarım iPhone modellerinde iPhone X'ten beri yer almaya devam etti. Apple, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen çentik tasarım anlayışını sürdürmüş olsa da Android cephesindeki yeni akıllı telefonların çoğu su damlası çentiği başta olmak üzere ekran altı kamera ve benzeri daha birçok kullanıcı deneyimini korumayı amaçlayan tasarımsal değişiklik gerçekleştirdi.

Mauri QHD isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre mevcut prototiplerin bir tanesinde çentik yer almıyor. Çentiğin yer almayacak olmasından ötürü yeni iPhone modelleri daha kalın bir çerçeveye sahip olabilir. Bu bilgi ilk bakışta her ne kadar sevindirici görünse de Apple'ın yeni iPhone modelleri için gittiği tasarımsal değişiklik kullanıcı deneyimini çok daha kötü bir hale getirebilir.

iPhone 13



there´s a prototype with no notch at all,

but -a bit- bigger bezels,

meaning the 4 sides are equally bigger

or maybe iPhone 14? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/xGROzS6BME — Mauri QHD (@MauriQHD) January 28, 2021

Mevcut prototiplerden sadece bir tanesinin çentik bulundurmamasının yeni iPhone'ların çentiğe sahip olmayacağı anlamına geldiğini de vurgulamak gerekiyor çünkü yeni iPhone'lar için her yıl birden fazla prototip oluşturuluyor. Daha sonra bu prototipler içerisinden hangisinin kullanılacağına karar veriliyor. Kısacası Apple söz konusu prototiplerin içerisinden kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak prototipi belirliyor ve o prototipi hayata geçiriyor.

Daha önce ortaya çıkan raporlara göre önümüzdeki yıl satışa sunulacak akıllı telefon modelleri iPhone 12S olarak isimlendirilebilir. Bu telefonların eylül ayına kadar satışa sunulmasının beklenmediğini de ekleyelim.

2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8, Apple'ın böyle bir tasarıma sahip olan son amiral gemisi telefonu olmuştu. Teknoloji devi, iPhone SE 2020 modelinde de çerçeveli tasarıma yer vermişti. Yine de yeni modellerin çerçeveli tasarıma sahip olacağı düşüncesine ihtimal dışı olarak bakılıyor.