Apple iPhone 13'te Çentiğe Veda mı Edecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 ile çentik kullanmayı bırakıyor mu? Akıllı telefon kullanıcılarının gözde serisi iPhone'un önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan modeli hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddiaya göre iPhone X'le birlikte gelen ve Apple kullanıcılarının büyük bir kısmını memnuniyetsiz hale getiren çentik yeni iPhone modelinde yer almayabilir.

Apple, iPhone serisinde her ne kadar üç yılda bir değişikliğe gidiyor olsa da çentikli tasarım iPhone modellerinde iPhone X'ten beri yer almaya devam etti. Apple, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen çentik tasarım anlayışını sürdürmüş olsa da Android cephesindeki yeni akıllı telefonların çoğu su damlası çentiği başta olmak üzere ekran altı kamera ve benzeri daha birçok kullanıcı deneyimini korumayı amaçlayan tasarımsal değişiklik gerçekleştirdi.

Mauri QHD isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre mevcut prototiplerin bir tanesinde çentik yer almıyor. Çentiğin yer almayacak olmasından ötürü yeni iPhone modelleri daha kalın bir çerçeveye sahip olabilir. Bu bilgi ilk bakışta her ne kadar sevindirici görünse de Apple'ın yeni iPhone modelleri için gittiği tasarımsal değişiklik kullanıcı deneyimini çok daha kötü bir hale getirebilir.

iPhone 13



there´s a prototype with no notch at all,

but -a bit- bigger bezels,

meaning the 4 sides are equally bigger

or maybe iPhone 14? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/xGROzS6BME