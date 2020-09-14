Oculus Quest 2 Ortaya Çıktı: 4K Ekran ve Gelişmiş Oyun Deneyimi

16 Eylül'de yapılacak olan Facebook Connect geliştirici konferansından önce Facebook Blueprint'te bir çift video sızdırıldı ve yeni Oculus Quest 2 VR gözlüğüyle ilgili tüm bilgiler ortaya çıkmış oldu.

Oculus Quest 2 teknik özellikleri

Facebook'un sızdırdığı videolara göre Oculus Quest 2, iki kat CPU ve GPU performansı sunan Qualcomm XR-2 yonga setiyle gelecek. Ayrıca neredeyse 4K ekran deneyimi yaşatmayı planlayan VR gözlüğün şimdiye kadarki en gelişmiş hepsi bir arada VR sistemi olduğu belirtiliyor.

Facebook'un Oculus Quest 2 cihazı 6GB RAM ve isteğe bağlı 256GB dahili depolama alanı içerecek. Facebook videoları ayrıca kulaklık ve kontrol cihazlarının öncekinden daha hafif ve daha rahat olduğunu iddia ediyor.

Videolar yeni VR başlık hakkında pek çok yeni ayrıntı sağlasa da hala ekran yenileme hızı bilinmiyor. Önceki raporlar daha yumuşak hareketler için 72 Hz'den 90 Hz'e ve hatta 120 Hz'e yükselebileceğini belirtiyordu. Ayrıca kulaklığın boyutundan veya ağırlığından da bahsedilmiyor.

Oculus'un kullanımlarını daha rahat hale getirmesi için yeni ergonomiye sahip bir çift güncellenmiş kontrol cihazından da bahsediliyor. Oculus Link desteği Quest 2 ile geri dönüyor ve bu sayede VR gözlüğü bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayar tabanlı VR oyunları oynayabileceksiniz.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Oculus Quest 2'nin fiyat etiketi kaldırılan bir Walmart listesinde 256GB varyantının 399 dolara satılabileceği şeklindeydi. 16 Eylül'de yapılması planlanan Facebook Connect konferansıyla Oculus Quest 2 hakkında detaylı bilgilere erişebileceğiz, takipte kalmayı unutmayın.