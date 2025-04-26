ODTÜ'den Ay'a Tarihi İmza!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Çin ile yaptığı işbirliği sonucunda uzaya araç göndermeye hazırlanıyor. Yapılan işbirliği doğrultusunda Ay'ın gizem dolu sırları araştırılırken, bilim dünyasının en çok merak ettiği noktalara ışık tutulacak. Bunun yanında yapılacak olan çalışmanın Türk uzay ve havacılık tarihi açısından da büyük bir önemi bulunmakta. Konuyla ilgili bilgiler ODTÜ resmi X hesabından paylaşıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ODTÜ, Çin ile Birlikte Ay'a Gitmeye Hazırlanıyor!

Türk mühendislik dünyası, uzay yarışında yeni bir kilometre taşına hazırlanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) liderliğinde yürütülen uluslararası bir proje kapsamında, geliştirilen mikro keşif robotları 2028 yılında Ay’ın Güney Kutbu’na iniş yapacak. Çin'in Chang’e-8 uzay görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek bu proje, yalnızca bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda çok uluslu teknolojik iş birliğinin güçlü bir simgesi olacak.

“Ay’a Gidiyoruz – 2028” 🚀



ODTÜ liderliğinde, Zhejiang Üniversitesi, https://t.co/KzdJEpvuUg ve Çin Uzay Ajansı (CNSA) iş birliğiyle geliştirilen mikro keşif robotları, Chang’e-8 görevi kapsamında 2028’de Ay’ın Güney Kutbu’na iniş yapacak. 🌑



Zorlu yüzey koşullarında görev… pic.twitter.com/0VxpUnRZlb — METU / ODTÜ (@METU_ODTU) April 25, 2025

Proje, ODTÜ’nün yanı sıra Çin’in prestijli üniversitelerinden Zhejiang Üniversitesi, uzay teknolojileri şirketi STAR.VISION ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) iş birliğiyle yürütülüyor. Geliştirilen mikro robotlar, Ay yüzeyindeki ekstrem şartlarda otonom bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Robotlar, hem hareket kabiliyetleri hem de veri toplama yetenekleriyle, Ay’ın Güney Kutbu gibi ulaşılması güç bölgelerinde bilimsel gözlemler yapacak. Bu keşif çalışmaları, gelecekteki kalıcı Ay üslerinin kurulmasına yönelik kritik bilgiler sağlayacak.

Ay’ın Güney Kutbu, su buzu rezervleri ve görece daha karanlık kalmış kraterleriyle bilim insanlarının uzun süredir radarında olan bir bölge. Ancak buradaki yüzey koşulları, sıcaklık dalgalanmaları, toz fırtınaları ve iletişim zorlukları gibi pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. İşte ODTÜ liderliğinde geliştirilen bu mikro keşif robotları, tam da bu zorlu görevler için özel olarak tasarlandı. Otonom sistemler, kendi başlarına karar vererek engelleri aşacak, numune toplayacak ve elde ettikleri verileri analiz edip dünyaya gönderecekler.

Bu proje aynı zamanda Türkiye'nin uzay alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk mühendislerin tasarladığı sistemlerin, uluslararası uzay görevlerinde aktif rol alması, gelecekte daha büyük projelerin kapısını aralayacak. Ayrıca farklı ülkelerden akademik ve endüstriyel kurumların bir araya gelmesi, teknolojik bilgi paylaşımını ve küresel iş birliğini güçlendirecek.

Sonuç olarak, ODTÜ’nün öncülüğünde yürütülen bu proje, sadece Ay’a iniş yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk bilim insanlarının vizyonunu ve teknolojik yetkinliğini tüm dünyaya bir kez daha gösterecek. 2028 yılında gerçekleşecek bu tarihi iniş, ülkemizin uzay yolculuğunda yeni bir çağın başlangıcı olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...