Türünün Tek Örneği: TB2 Tam Otomatik İniş Kalkış Özelliği!

Türk savunma sanayii bir ilki daha başardı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, sabit kanatlı insansız hava araçları arasında başka örneği olmayan bir performans ortaya koydu. Hiçbir iniş yardım sistemi kullanılmadan, tamamen otonom şekilde deniz üstü bir platforma iniş ve kalkış yaparak adını tarihe yazdırdı. Yapay zekâ destekli kontrol algoritmalarıyla çalışan TB3, bu başarısıyla sadece teknik sınırları değil, aynı zamanda savaş kurallarını da yeniden şekillendirecek bir kapı araladı. İşte konuyla ilgili detaylar..

Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3, deniz üstü görevlerde sergilediği performansla dünya literatürüne geçti. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği bu insansız hava aracı, hiçbir iniş yardım sistemi kullanılmadan, tamamen otonom şekilde deniz platformuna iniş ve kalkış yaparak tarihe geçti. Üstelik bu görev, yapay zekâ destekli uçuş kontrol algoritmalarıyla desteklenerek gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yapılan testler Baykar resmi X hesabından gün gün paylaşılmaya devam ediyor.

#BayraktarTB3 PT-3 ✈️⚓️🚀



Ait olduğu yerde | Right where it belongs.



3. Gün - 3. Day



✅ Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri

✅ Fully Autonomous Takeoff & Landing Tests



⚓️ TCG ANADOLU#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/gv3jGnz6ZJ