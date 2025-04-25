Türünün Tek Örneği: TB2 Tam Otomatik İniş Kalkış Özelliği!

Türk savunma sanayii bir ilki daha başardı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, sabit kanatlı insansız hava araçları arasında başka örneği olmayan bir performans ortaya koydu. Hiçbir iniş yardım sistemi kullanılmadan, tamamen otonom şekilde deniz üstü bir platforma iniş ve kalkış yaparak adını tarihe yazdırdı. Yapay zekâ destekli kontrol algoritmalarıyla çalışan TB3, bu başarısıyla sadece teknik sınırları değil, aynı zamanda savaş kurallarını da yeniden şekillendirecek bir kapı araladı. İşte konuyla ilgili detaylar..

Tamamen Otonom! Bayraktar TB3 Dünyada Bir İlki Daha Başardı!

Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3, deniz üstü görevlerde sergilediği performansla dünya literatürüne geçti. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği bu insansız hava aracı, hiçbir iniş yardım sistemi kullanılmadan, tamamen otonom şekilde deniz platformuna iniş ve kalkış yaparak tarihe geçti. Üstelik bu görev, yapay zekâ destekli uçuş kontrol algoritmalarıyla desteklenerek gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yapılan testler Baykar resmi X hesabından gün gün paylaşılmaya devam ediyor.

#BayraktarTB3 PT-3 ✈️⚓️🚀



Ait olduğu yerde | Right where it belongs.



3. Gün - 3. Day



✅ Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri

✅ Fully Autonomous Takeoff & Landing Tests



⚓️ TCG ANADOLU#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/gv3jGnz6ZJ — BAYKAR (@BaykarTech) April 25, 2025

Aynı gün içerisinde dört ayrı kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştiren TB3, yalnızca teknik bir başarıya değil, aynı zamanda operasyonel bir devrime imza attı. Özellikle gün batımı sırasında gerçekleştirilen iniş, düşük görüş koşullarında sistemin stabilitesini ve karar alma becerisini gözler önüne serdi. Bu denli hassas görevlerin insansız ve otonom sistemlerle gerçekleştirilmesi, gelecekteki deniz harekâtları için ciddi bir referans niteliği taşıyor.

Bayraktar TB3’ü farklı kılan bir diğer önemli unsur ise deniz platformlarına özel olarak geliştirilmiş yapısı. Katlanabilir kanat mekanizması sayesinde gemi hangarlarına kolaylıkla sığabiliyor, bu da gemi üzeri konuşlanmayı oldukça pratik hale getiriyor. TCG ANADOLU gibi kısa pistli platformlar için tasarlanan TB3, denizde görev yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı olarak büyük bir açığı kapatıyor. Taşıyabildiği akıllı mühimmatlar sayesinde sadece keşif ve gözetleme değil, gerektiğinde doğrudan taarruz görevlerini de üstlenebiliyor.

Baykar’ın geliştirdiği yerli yapay zekâ motoru, TB3’e uçuş sırasında çevre analizinden rota güncellemeye, hedef takibinden sensör yönetimine kadar birçok alanda gerçek zamanlı karar alma kabiliyeti kazandırıyor. Bu teknolojik altyapı sayesinde TB3, klasik dronlardan ayrılarak bir “karar verebilen” sistem haline dönüşüyor. Bu da onu özellikle karmaşık görevlerde rakiplerinden birkaç adım öne taşıyor. Uzmanlara göre bu başarı, sadece Türk savunma sanayii için değil, aynı zamanda küresel insansız sistemler liginde yeni bir dönem anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce savaş teknolojilerine yapay zeka desteğinin gelmesi büyük oyunda neleri değiştirecek? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...