Volkswagen'de Kritik Karar Onaylandı: 50 Bin İşten Çıkarma, Modellerin Yarısına Veda

Volkswagen, artan maliyetler ve düşen kârlılık karşısında şirketin geleceği için oldukça kritik kararlar aldı. Şirketin Yönetim Kurulu, kapsamlı "Gelecek Planı 2030" stratejisini oybirliğiyle onayladı. Buna göre şirket temel hedef olarak maliyetleri düşürüp çok daha kârlı bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Volkswagen Kaç Kişiyi İşten Çıkaracak?

Volkswagen'in Gelecek Planı 2030 stratejisinin en çarpıcı tarafı istihdam alanında karşımıza çıkıyor. Alman üretici rekabet gücünü korumak ve hedeflerine ulaşabilmek için işgücünde ciddi bir küçülmeye gidilecek. Yapılan planlamaya göre küresel çapta tam 50 bin çalışanın işine son verilecek. Bu karardan sadece fabrika işçileri değil, yönetim kadroları da nasibini alacak.

Şirket yönetimi bu kararı alırken değişen ekonomik gerçekleri işaret ediyor. Çinli markaların pazara dahil olması ile artan küresel rekabet, değişen müşteri talepleri ve otomotivdeki teknolojik dönüşüm bu acı reçeteyi Volkswagen için zorunlu kılmış durumda. Şirket başlangıçta bazı önlem programlarını devreye sokmuş olsa da şirketin ayakta kalabilmesi için böylesine köklü bir personel kesintisinin yapılması şart oldu.

Volkswagen Hangi Fabrikaları Kapatmayı Planlıyor?

Yapılacak olan işten çıkarmalarla birlikte Avrupa'daki bazı fabrikalar için de tehlike çanları çalıyor. Volkswagen'in Avrupa'daki mevcut üretim kapasitesi, şu anki pazar talebinin tam 500 bin adet üzerinde bulunuyor. Bu arz fazlası, şirketin üretim ağını yeniden yapılandırmasını mecburi kılıyor.

Özellikle Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarının geleceği büyük bir belirsizlik içinde. 2031 ile 2034 yılları arasında bu tesisler için rekabetçi bir üretim garantisi şu an için verilemiyor. Şirket bir yandan da bu dev tesisler için alternatif kullanım alanlarını araştırmaya devam ediyor. Ancak önceki iddialar doğrultusunda muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu fabrikaların kapandığını göreceğiz.

Volkswagen'de Hangi Modeller Üretimden Kalkacak?

Volkswagen, işten çıkarma ve fabrika kapatma önlemlerinin yanı sıra araç yelpazesini de ciddi şekilde daraltma kararı aldı. Şirket, 2035 yılına kadar model portföyünü tam yüzde 50 oranında küçültmeyi planlıyor. Üretimde kalan araçlardaki donanım ve seçenek karmaşası da yüzde 75 oranında azaltılacak. Yani bundan böyle Volkswagen daha çok satan model ve donanımlara odaklanacak. Şirketin şimdilik hangi modelleri üretimden kaldıracağı ise netlik kazanmış değil. Ancak düşük satış rakamlarına sahip modeller ilk hedef olarak gösterilebilir.

Alman üretici bu sadeleşmeyle birlikte üretim maliyetleri büyük oranda düşürmeyi hedefliyor. Odaklanılan yeni modellerde yüksek kârlılık merkeze konulurken araçların tasarım ve teknolojide fark yaratarak rekabette öne çıkması planlanıyor. Böylece model başına daha yüksek üretim hacmi, daha düşük maliyet ve daha güçlü işletme ekonomisi elde edilebilecek.

Seat'ın Durumu Ne Olacak?

Volkswagen Yönetim Kurulu Toplantısı'ndan Seat hakkında henüz net bir karar çıkmış değil. Daha önce iddia edildiği gibi şirketin her geçen yıl satışları düşen Seat yerine Cupra markasını öne çıkarma planları yalanlanmış değil. Ancak yapılan kritik toplantıdan henüz Seat hakkında net bir karar çıkmadı.

Volkswagen'in Gelecek Hedefleri Neler?

Volkswagen yeni stratejisi ile gözünü yüksek kârlılığa dikmiş durumda. Alman üretici 2030 yılına kadar yıllık 9 milyon araç satışı yapmayı hedefliyor. Markanın faaliyet kâr marjı hedefi ise yüzde 9 olarak açıklandı. Bu oran, Alman üretici için yaklaşık 31 milyar euroluk bir faaliyet kârı anlamına geliyor.

Alman üretici, pazarlara yönelik stratejilerini de değiştiriyor. Volkswagen bundan böyle Kuzey Amerika pazarında sadece en çok kâr getiren segmentlere ağırlık verilecek. Çin'de ise pazar beklentileri yeniden şekillenmiş durumda. Marka Çin'de üretilen modellerinin Güney Amerika ve Afrika ülkelerine olan ihracatı artırmayı planlıyor. Şirketin genel yapısı ve portföyü de üçte bir oranında sadeleştirilecek.

Editörün Yorumu

Çinli markaların piyasaya girmesi ve otomotivdeki elekrikli dönüşüm ile Avrupalı birçok marka Volkswagen ile benzer ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki yerleri kaybeden Avrupalı üreticiler maliyetleri önemli ölçüde azaltmak zorunda. Çin pazarında geçmişti önemli bir rolü olan Volkswagen ise bu durumdan en çok etkilenen markaların başında geliyor.

Alman üretici diğer yandan son dönemde ürettiği modellerin çeşitli sorunlar ile birlikte anılması ile eski 'güvenilir marka' kimliğini de kaybetmeye başladı. Volkswagen açıkladığı yeni planlar ile sadeleşmeye giderek bazı modelleri ve donanımları listesinden kaldıracak. Alman üretici böylece çok daha az modele odaklanarak eskiden olduğu gibi çok daha iyi araçlar ortaya koyabilir.