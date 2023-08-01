'Karanlık Kâşif' Öklid Uzay Teleskobundan İlk Test Görüntüleri Geldi! 

Öklid teleskobu, 1 Temmuz'da SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral’dan fırlatılmıştı. Teleskobun uzaya gönderilmesindeki amaç; evrenin en büyük ve en doğru 3 boyutlu haritasını çıkarmak, evrenin çoğunu oluşturan karanlık enerji ve karanlık madde hakkında fikir sahibi olmaktı.

Hatta bu karanlık maddenin gizeminin çözülmesi için 6 yıl sürecek bir keşfe gönderilen teleskoba 'karanlık kâşif' lakabı takıldı. 1,2 metre çapındaki Öklid teleskobu hedeflendiği gibi sonuçlar elde ederse, evrenin kozmik ağ yapısı, karanlık maddenin doğası ve evrenin genişlemesiyle ilgili önemli bilgiler elde etmiş olacağız.

Teleskobun Test Görüntüleri Neyi İfade Ediyor?

Teleskobun yerleşik iki kamerasından çekilen ilk test görüntülerine bakıldığında her iki kameranın da beklendiği gibi çalıştığı görülüyor. Kızılötesi ışıkta evrene bakan teleskoptan gelen görüntülerde yıldızların ve galaksilerin dağılımı görülüyor.

Teleskoptan gelen ilk test görüntüleri, yaklaşık olarak dolunayın genişliğinin ve yüksekliğinin dörtte biri kadar gökyüzü alanını içeriyor. Ancak bu, Dünya'dan 1 aylık uzaklaşmasının sonucunda ortaya çıkan mesafenin görüntüleri. Öklid'in 6 yıllık görevinde 300.000 kat daha büyük bir alanı gözlemlemesi bekleniyor.

Evrenin son 10 milyar yıllık evrimini keşfetmek üzere yola çıkan Öklid teleskobu, diğer ünlü uzay tabanlı bilimsel teleskoplardan farklı olarak gökyüzünün üçte birinden fazlasını gözlemleyecek. Evren ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek adına bu teleskobun çekeceği yeni görüntüler, tüm gök bilimciler tarafından merakla bekleniyor.

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