Okullarda Yeni Telefon Yasağı Uygulaması: Milli Eğitim Bakanı Açıkladı!

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına oldukça az bir süre kalmışken Milli Eğitim Bakanı yeni bir düzenlemeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçmiş yıllarda uygulanan ancak bir süre sonra kaldırılan telefon yasağına ilişkin yeni bir düzenleme kararı alındı.

Okullarda Telefon Kullanımı Yasaklandı

Yeni düzenlemenin detaylarını aktaran Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıflara telefonla giremeyeceğini belirtti.

Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Dair Alınan Kararlar

Geçtiğimiz günlerde de bir dizi önemli düzenleme kararını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yeni eğitim-öğretim yılına dair açıkladığı kararlar şu şekilde:

İlkokul ve ortaokul öğrencileri derse başlamadan kültürfizik hareketleri yapacak.

Velilerin okul içinde bulunmaması konusunda tedbir alınacak.

Ödevler, bilgilendirmeler sosyal medyadan yapılmayacak.

Okul kitapları yıl sonunda okula teslim edilecek.

Okul kayıtlarında öğretmen seçimi gibi uygulamalardan kaçınılacak.

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