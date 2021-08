Hermit Yengeçleri Okyanus Kirliliğinden Cinsel Haz Duyuyor

İngiltere'de yapılan son araştırmaya göre okyanus kirliliğinden cinsel haz duyan bir canlı bulunuyor: hermit yengeçleri.

Araştırmacılar, okyanus sularını kirleten plastiklerde bulunan kimyasal bir katkı maddesinin hermit yengeçlerini cinsel açıdan "heyecan verici seviyeye çıkardığını" söylüyor.

Yorkshire kıyılarındaki yengeçleri inceleyen Hull Üniversitesi araştırmacıları, oleamid isimli maddenin hermit yengeçlerin solunum hızını artırdığını, bunun da heyecan ve çekiciliğe işaret ettiğini buldu. Kimyasal, zaten diğer deniz türleri için bir feromon (aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen madde) olarak kabul ediliyor.

Doktora adayı Paula Schirrmacher bir haber bülteninde, oleamid içeren plastiklerin yengeçler tarafından potansiyel gıda kaynağı olarak algılanabileceğini söyledi. "Çalışmamız, oleamidin hermit yengeçlerini çektiğini gösteriyor. Düşük oleamid konsantrasyonlarına yanıt olarak solunum hızı önemli ölçüde artar ve hermit yengeçleri, bir beslenme uyarıcısına verdikleri yanıtla karşılaştırılabilir davranışsal çekim gösterir" dedi.

Okyanus Kirliliğinin Cinsel Haz Yaratması Tehlikeli

Çalışmanın baş araştırmacısı Jack Greenshields Insider'a çöpçü olan hermit yengeçlerinin, hayvanları besin kaynaklarına çeken, çürüyen cesetlerden doğal olarak oluşan oleik asit adlı kimyasalın kokusunu aldığını söyledi. Ancak okyanustaki plastik atıklardan gelen katkı maddesi olan oleamid de bu kimyasala benzer koktuğu için, hermit yengeçler bunun yanlış bir şekilde bir besin kaynağı olduğunu düşünüyor.

Greenshields, "Yemek amaçlı çöpçülük yapıyorlarsa, sadece enerji harcamakla kalmaz, aynı zamanda hayvanlar için toksik olabilecek gerçek plastiğin kendisini de yutabilirler" dedi. Deniz hayvanlarının neden olduğu plastik tıkanıklığın kanser de dahil olmak üzere bir dizi olumsuz etkisi olabileceğini sözlerine ekledi.

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), her yıl 8 milyon ton plastiğin okyanuslara atıldığını ve önlem alınmazsa 2050 yılına kadar sularda balıktan daha fazla plastik olabileceğini tahmin ediyor. WWF'nin web sitesinde, "Her ülke bu plastik krizinin bir parçası. Ve her biri çözümün bir parçası olmalı: dünya hükümetlerinin denizlerdeki plastik kirliliğini sona erdirmekten sorumlu olduğu birleşik bir küresel yanıta ihtiyacımız var" deniyor.

Greenshields, çalışmanın denizdeki plastik sorununun gerçekten ne kadar geniş kapsamlı olduğunu araştırmak için yalnızca bir başlangıç ​​olduğunu söyledi. Bu oleamid tehlikesinin sadece hermit yengeçleri için değil, diğer deniz yaşamı için de ne anlama geldiğini araştırmaya devam edilmeli.