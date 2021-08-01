Okyanuslara 1,5 Milyar Maske Atıldı: 450 Yıllık Tehlike

Okyanuslarda 1,5 milyar maske atığı var. 2020'de okyanuslara yaklaşık 1,6 milyar tek kullanımlık maske atıldı ve büyük bir yüzen plastik atık yığını oluşturdu.

Maskeler ve diğer koruyucu maddeler COVID-19 ile mücadelede hayati öneme sahip olsa da, çevre üzerinde inanılmaz derecede zararlı bir etki yaratabilir. Bazı tahminlere göre, insanlar her ay küresel olarak tahmini 129 milyar yüz maskesi ve 65 milyar plastik eldiven kullanıyor ve çöpe atıyor.

Koruma kuruluşu OceansAsia'nın yakın tarihli bir raporuna göre, bu yıl gezegenin okyanuslarına giren tek kullanımlık yüz maskesinin sayısı 1,56 milyar civarında olabilir.

Okyanuslarda 1,5 milyar maske atığı var

OceansAsia araştırmacıları, Covid-19 pandemisini engellemek için üretilen 52 milyar tek kullanımlık maskenin yüzde 3'ünün denize ulaştığını buldu. Rapora göre plastik maskelerin parçalanması yüzlerce yıl alabilir. Bir sigara izmariti veya plastik poşetin okyanusta bozunması 20 yıl veya daha kısa sürerken, OceansAsia'ya göre plastik bir şişe, tek kullanımlık bebek bezi veya tek kullanımlık maskenin tamamen yok olması yaklaşık 450 yıl sürüyor.

"2020'de okyanuslarımıza girecek olan 1,56 milyar yüz maskesi, buzdağının sadece görünen kısmı" ifadelerini kullanan OceansAsia Araştırma Direktörü Dr. Teale Phelps Bondaroff şunları söyledi:

"4.680 ila 6.240 metrik ton yüz maskesi, her yıl okyanuslarımıza giren tahmini 8 ila 12 milyon metrik ton plastiğin sadece küçük bir kısmıdır. Tek kullanımlık plastik kullanımımızı azaltmak için çalışmamız çok önemli ve hepimizin oynayacağı bir rol var. Hemen hemen her tek kullanımlık plastik ürün için yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir seçenekler vardır. Lütfen kesinlikle gerekli olmadıkça tekrar kullanılabilir bir maske takın ve tüm maskeleri sorumlu bir şekilde attığınızdan emin olun."

Hijyen endişeleri ve paket yiyecekler plastiklerin, özellikle plastik ambalajların kullanımının artmasına neden oldu. Uzmanlara göre maske üretimleri yüzünden tek kullanımlık plastik poşet yasakları gibi plastik tüketimini azaltmak için tasarlanmış bir dizi önlemler ertelendi, duraklatıldı veya geri alındı.

OceansAsia, insanları mümkün olduğunda yeniden kullanılabilir maskeler kullanmaya teşvik ediyor. Bu mümkün olmadığında, örneğin bir sağlık hizmeti ortamında, tek kullanımlık maskelerin uygun şekilde atılmasını sağlamak için daha fazlası yapılmalıdır. Örgüt ayrıca hükümetleri maskelerin okyanuslara girmesini önlemek için ellerinden geleni yapmaya teşvik ediyor.