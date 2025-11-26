OLED Ekranlı iPad Mini Ne Zaman Çıkacak? İşte Özellikleri

Apple tarafında OLED ekrana geçiş denilince akıllara bekleyişin devam ettiği Macbook Pro'lar geliyor olsa da, iPad Mini ve iPad Air modellerinde de OLED ekrana geçiş yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntının OLED iPad Mini için önümüzdeki yılı yani 2026'yı işaret ettiğini sizlere duyurmuştuk.

Sektörde sızıntıları ile tanınan bir başka kaynak olan Instant Digital’e göre Apple, OLED ekranlı iPad Mini 8’i en erken gelecek yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürecek. Bu iddia, Bloomberg ve Kore basınında yer alan; iPad Mini’nin 2026 gibi yakın bir tarihte OLED ekrana geçeceğini belirten önceki haberlerle büyük ölçüde örtüşüyor.

OLED iPad Mini Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Apple’ın OLED ekran teknolojisini iPad serisinde iPad Pro’dan sonra ikinci olarak iPad Mini’de kullanacağı, 2027’de ise iPad Air’e geçileceği belirtiliyor. Şu anda OLED paneller yalnızca iPad Pro modellerine özel.

OLED ekranlar, her bir pikseli ayrı kontrol edebildikleri için daha doğru renk üretimi ve çok daha derin siyah seviyeleri sunuyor. Ayrıca daha yüksek kontrast, daha hızlı tepki süresi, geniş izleme açıları ve daha esnek tasarım imkânı sağlıyor.

iPad Mini 8’de Apple’ın, iPhone Air’de kullanılan orta seviye A19 Pro çipini tercih etmesi bekleniyor. A19 Pro’nun, üçüncü nesil geliştirilmiş 3 nanometre N3P süreciyle üretildiği ve hız ile verimlilikte mütevazı iyileştirmeler sunduğu belirtiliyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, iPad Mini 8’de daha suya dayanıklı bir tasarım üzerinde çalışıyor. Bunu sağlamak için şirketin, geleneksel hoparlör deliklerine ihtiyaç duymayan titreşim tabanlı yeni bir hoparlör sistemi geliştirdiği söyleniyor.

OLED ekran ve geliştirilmiş su dayanıklılığı nedeniyle fiyatların artması muhtemel. Gurman, Apple’ın mevcut fiyata kıyasla 100 dolara kadar zam yapabileceğini belirtiyor. Şu anda iPad mini’nin başlangıç fiyatı 499 dolar.