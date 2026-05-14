100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Yolda! 16 GB RAM ve 144Hz Ekranı Var

Amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. iQOO 15T'nin ekran özellikleri belli oldu. Telefon, serinin diğer modeli iQOO 15'ten biraz daha küçük bir ekrana sahip olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500 Monster Edition

Ana Kamera: 200 MP

İkinci Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 15T'nin ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

iQOO 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Bu arada iQOO 15'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO 15T'de MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500'ün Monster sürümü bulunacak. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Bu işlemcinin OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

iQOO 15T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada serinin diğer modeli iQOO 15'te 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15T, 20 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Böylece telefonun özellikleri, fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (28 bin TL) fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.300 yuan (28.841 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 57 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

iQOO 15T'nin ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı oldukça önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada Telefonun suya dayanıklı olduğunu belirteyim. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.