OLED Ekranlı iPad'ler Geliyor!

Yıllar süren spekülasyon ve söylentilerin ardından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Apple, güncellenmiş iPad mini ve iPad Air'de kullanılacak OLED ekranların üretimi için tedarikçilerden teklif istiyor.

OLED iPad Pro'nun 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğine dair son söylentileri destekleyen yeni bir rapor, Apple'ın bu ekranı iPad mini ve iPad Air'e getirme sürecine başladığını iddia ediyor.

Sızıntının kaynağı yeux1122, Apple'ın iki model için OLED ekranların teknik özellikleri üzerinde görüşmelere başladığını söylüyor. İddia, özellikle iPad Pro için olmadığı ve Apple'ın normal Apple OLED tedarikçileri Samsung ve LG'nin yanı sıra adı açıklanmayan diğer Çinli tedarikçilerle de görüştüğü yönünde.

OLED Ekranlı iPad'ler 2024'te Gelecek

OLED'in yıllardır iPad'e geleceği söyleniyordu ve her zaman ürün için "gelecek yıl" denen söylentiler arasında yer almıştı.

OLED hâlihazırda Apple Watch ve bazı iPhone modellerinde kullanılıyor. Bu teknoloji geniş bir görüş açısı, daha canlı renkler ve daha hızlı bir ekran sunarken aynı zamanda daha iyi bir güç verimliliğine sahip.

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