Apple, MacBook Air'in mevcut tasarımını 2027'de değiştirmeyebilir. Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, önce M6 işlemcili yeni modelleri piyasaya sürecek. OLED ekranlı ve tamamen yenilenmiş MacBook Air'i bekleyenlerin önünde ise çok fazla zaman yok gibi görünüyor.

2027'de Çıkacak MacBook Air Modellerinde Neler Değişecek?

Apple'ın J913 ve J915 kod adlarıyla geliştirdiği iki model var. Bunlar sırasıyla 13 inç ve 15 inç MacBook Air olacak. İki bilgisayarın da 2027 baharında MacBook Neo 2 ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni modellerde M6 işlemciye geçilmesi planlanıyor.

İlk detaylar, işlemci dışında büyük bir değişiklik olmayacağına işaret ediyor. Mevcut tasarım da aynı şekilde devam edecek. Apple, mevcut MacBook Air kasasını 2022'de tanıtmıştı. 2023 yılında 15 inçlik seçeneğin eklenmesiyle seçenek arttı. Sonraki modellerdeyse tasarım büyük ölçüde aynı kaldı ama bu, sonsuza kadar aynı şekilde devam etmeyecek.

OLED Ekranlı MacBook Air Ne Zaman Çıkacak?

MacBook Air'in kapsamlı tasarım değişikliğinin 2027 veya 2028 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Gurman, OLED ekranın da bu yenilemenin bir parçası olabileceğini ileri sürüyor. OLED teknolojisine geçişle birlikte ekranın görüntü kalitesinde ciddi farklılık olması muhtemel.

Aslına bakılacak olursa Gurman'ın önceki değerlendirmelerinde tarih olarak 2028 daha ağır basıyordu. Son açıklamasında 2027 ihtimaline de yer vermesi, yeni tasarımın daha erken gelebileceğini gösteriyor. Tabii, bu şimdilik kesinlik kazanmadığı için OLED ekranlı ve tamamen yenilenmiş MacBook Air'in gelecek yıl kesin olarak piyasaya sürüleceğini düşünmemekte fayda var.

Apple, 2027'de İki Farklı MacBook Air Çıkarabilir mi?

Aynı yıl içerisinde iki ayrı MacBook Air piyasaya sürmek, Apple'ın alışagelmiş hamlelerinden biri değil. Ancak Apple'ın 2026'da MacBook Pro ailesinde izlediği takvim benzer bir örnek oluşturuyor. Şirket, mart ayında M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerini mevcut tasarımla piyasaya sürdü. Ekim ayında ise OLED ekranlı ve yeni endüstriyel tasarıma sahip MacBook Pro modellerini tanıttı.

MacBook Air'de de aynı yaklaşım benimsenirse 2027 baharında M6 işlemcili modelleri, yılın ilerleyen dönemlerinde ise tamamen yenilenmiş bir sürümü görebiliriz. Mevcut tasarımı tercih edenler önceki modelelri seçerken yeni ekran teknolojisini isteyenler OLED sürümüne yönelebilir.

Yeni MacBook Air'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mevcut M5 MacBook Air modellerinin Türkiye'de güncel olarak 89 bin 999 TL'den (13 inç) ve 99 bin 999 TL'den (15 inç) başladığını göz önüne alacak olursak, tasarımı değişmeyecek M6 serisi ABD'de 1.299 dolarlık (65 bin 973 TL) fiyatını koruyup Türkiye'de 95.000 - 105.000 TL bandından raflara çıkabilir. OLED ekranlı yeni model ise 1.599 dolara (81 bin 229 TL) yükselip Türkiye'de 125.000 - 135.000 TL aralığında satılabilir.

Bu tahminlerin ardında Apple'ın yeni fiyat politikası var. Marka artık 49 bin 999 TL'den başlayan MacBook Neo ile uygun fiyatlı giriş seviyesini ayırdı. Air serisini daha üst bir konuma taşıdı. Bununla birlikte Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modellerinde Türkiye başlangıç fiyatını 199 bin 999 TL seviyesine çektiğini de unutmamak gerek. Benzer bir ekran teknolojisi ve yeni kasa tasarımı Air serisine eklendiğinde ABD tarafında en az 200-300 dolarlık bir maliyet artışı kaçınılmaz olabilir.

Yeni MacBook Air Türkiye'de Satılacak mı?

Hem 2027 baharında beklediğimiz M6 işlemcili model hem de sonrasında gelecek OLED ekranlı yeni MacBook Air'in Türkiye'de satışa sunulması çok yüksek bir ihtimal. Hatta ABD ile aynı hafta içinde raflarda yerini alabilir. Bu öngörünün arkasındaysa Apple'ın son dönemde Türkiye'yi önceliklendirmesi yatıyor. Hatırlatmak gerekirse marka, mevcut M5 MacBook Air serisini Mart 2026'da tanıttığında Türkiye'yi ilk satışa çıkan 33 ülke arasına almıştı.

Editörün Yorumu

MacBook Air almayı düşünenlerin 2027'deki gelişmeleri takip etmesinde fayda var. Apple gerçekten OLED ekrana geçerse yeni model, alıştığımız işlemci güncellemelerinden çok daha kapsamlı bir yenilik sunabilir.

Bilgisayarını uzun yıllar değiştirmeden kullanmayı planlayanlarınsa OLED sürümünü beklemesi bence daha mantıklı. M6 işlemcili modelin gelmesiyle hemen satın almak yerine yeni tasarımı görmek, uzun vadeli bir tercih yapmayı kolaylaştıracaktır. Bugün bilgisayara ihtiyacı olanlar içinse mevcut tasarımlı M6 modeli yeterli olabilir. OLED ekranın getireceği fiyat farkı da satın alma kararı verirken mutlaka göz önüne alınmalı.