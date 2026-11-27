Xiaomi yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K100 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında telefoto kamera da yer alacak. Bu arada serinin önceki modelinde iki adet arka kamera tercih edilmişti.

Redmi K100 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Redmi K100 Ultra Ana kamera 50 MP, 1/1,3 inç sensör Periskop Telefoto kamera 50 MP, periskop, yaklaşık 3x optik yakınlaştırma Üçüncü arka kamera 50 MP Ön kamera 32 MP

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Üçüncü kameraya dair detay paylaşılmadı ancak muhtemelen ultra geniş açılı bir sensör olacaktır.

Redmi K100 Ultra'nın ana kamerasında 1/1,3 inç sensör kullanılacağı söyleniyor. Bu sensör, Redmi K90 Ultra'daki 1/1,55 inç sensörden daha büyük. Daha büyük sensör, özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekerken kameranın daha fazla ışık almasını sağlayabilir. Tabii fotoğraf kalitesini belirleyen tek unsur sensör değil. Lens ve yazılımın görüntüleri nasıl işlediği de sonucu etkiliyor.

Periskop telefoto kameranın yaklaşık 3x optik yakınlaştırma sunması bekleniyor. Bu sistemde ışık, telefonun içinde yön değiştiren merceklerden geçerek sensöre ulaşıyor. Böylece telefonun arkasında büyük bir kamera çıkıntısına ihtiyaç duymadan optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Mercekler kullanıldığı için yakınlaştırma sırasında ayrıntılar daha iyi korunuyor.

Telefonun ön kameranın 32 megapiksel çözünürlüğünde olacağı iddia edildi. Kameraların diyafram açıklığına dair bir detay paylaşılmadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi K90 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi K100 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Xiaomi, Redmi K serisindeki bazı modelleri uluslararası pazarlara POCO markasıyla satışa sunuyor. Örneğin Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max, uluslararası pazarlarda POCO F9 Pro ve POCO F9 Ultra isimleriyle satışa sunuldu. Bu iki model de Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Ultra da POCO markası altında Türkiye'ye gelebilir.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Ultra'nın arka yüzeyinde sadece ana kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunuyordu. Yeni modele periskop telefoto kameranın da eklenmesinin önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ana kamerada kullanılacak daha büyük sensörün de özellikle düşük ışıkta çekilen fotoğrafların kalitesine olumlu katkı yapmasını bekliyorum.