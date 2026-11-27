GTA 6 henüz PC'ye resmî olarak çıkmadı ama mod geliştiricileri, oyunda birden fazla kişinin aynı anda oynayabildiği bir sistem hazırladı. TeK tarafından paylaşılan görüntülerde oyuncular birlikte dolaşıyor, araç kullanıyor ve birbirleriyle sesli iletişim kuruyor. Geliştirici, sistemin 25-30 FPS aralığında çalıştığını söylüyor.

GTA 6'nın Çok Oyunculu Modunda Hangi Özellikler Var?

Görüntülerde birden fazla karakterin aynı anda hareket ettiği görülüyor. Oyuncuların kullandığı araçlar da diğer oyuncuların ekranlarında eş zamanlı olarak yer alıyor. Yakınlık tabanlı sesli sohbet de mevcut. Oyuncular birbirlerine yakın olduğu sürece sorunsuz iletişim kurabiliyor. Bu da Vice City'de arkadaşlarıyla beraber gezerken keyifli bir oynanış elde edilmesine yardımcı oluyor.

GTA VI Working Multiplayer, Character, Vehicles & Proximity voice chat. (25-30FPS) #GTAVI #GTA6 https://t.co/PyWvg764zZ — TeK (@TeKGameR950) November 26, 2026

GTA 6'nın Resmî Olmayan Çok Oyunculu Modu Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6'nın resmî olmayan çok oyunculu modunun çıkış tarihi henüz belli değil. GTA 6 PC portlarını izleyen PortWatch VI, paylaşılan görüntülerin gerçek olduğunu doğruladığını ve projenin CGBJ tarafından geliştirilen sistemin özel bir kopyasını kullandığını söylüyor. Zaten söz konusu projede de 25-30 FPS elde ediliyordu.

PortWatch VI'nın takip ettiği projeler bugüne kadar ağırlıklı olarak GTA 6'nın tek oyunculu sürümünü çalıştırmaya odaklanıyordu. Görünüşe göre çok oyunculu geliştirme çalışmaları da çoktan başlamış durumda. Tabii, kullanılan sürüm özel erişim gerektirdiğinden dolayı diğer mod geliştiricileri sistemi henüz indirip deneyemiyor.

GTA 6 PC'ye Ne Zaman Gelecek?

Rockstar Games'in resmî internet sitesinde GTA 6'nın sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için sunulduğu belirtiliyor. PC sürümü içinse henüz bir duyuru yapılmadı. Mod geliştiricilerinin çalışması, mevcut PC portu girişimleri üzerinden ilerleyen bağımsız bir projeye dayanıyor. Rockstar'ın geliştirdiği veya desteklediği resmî bir çok oyunculu mod değil.

Editörün Yorumu

GTA 6 daha PC için duyurulmadı ama bir çok oyunculu modun gelmesine çok az zaman kalmış gibi görünüyor. Açıkçası bu kadar kısa süre içinde kaydedilen bu ilerleme, beni oldukça şaşırtıyor. Özellikle PC için geliştirilen bu resmî olmayan çok oyunculu modun yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum.

Hatırlayın, GTA: San Andreas için San Andreas Multiplayer ve Multi Theft Auto geliştirilmiş, GTA 5 için de özellikle FiveM isimli bağımsız (Rockstar Games sonradan geliştiricileri kendi ekibine dahil etti) bir çok oyunculu mod hazırlanmıştı. Bunların her biri, geliştiricinin GTA 5'teki kendi çok oyunculu modundan farklı olarak topluluk sunucuları açmaya ve özel modlar geliştirmeye olanak tanıyordu.

Uzun zamandır bu çok oyunculu modları yakından takip eden birisi olarak ilginin yüksek olduğunu, GTA 6 için geliştirilen bu çok oyunculu modların da bu nedenle PC oyuncularının -özellikle de GTA oyunlarını çok sevenlerin- yeni odak noktası olacağını düşünüyorum.