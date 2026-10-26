Tomb Raider: Legacy of Atlantis'ten 30. Yıla Özel Oynanış Videosu Geldi

Tomb Raider: Legacy of Atlantis için yeni bir oynanış videosu geldi. Serinin resmi hesapları, ilk oyunun 30. yıl dönümü için hazırlanan 1 dakika 7 saniyelik videoyu 25 Ekim 2026'da paylaştı. 12 Şubat 2027'de çıkacak oyun Türkiye'de ön siparişe açık.

Video İlk Olarak İngiltere'deki Etkinliklerde Gösterildi

Resmi Tomb Raider X hesabı videoyu 25 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 18.00'de paylaştı. Video aynı gün serinin YouTube kanalında da yayına girdi. Hesabın notuna göre bu görüntüleri ilk olarak aynı hafta sonu İngiltere'de yapılan TR30 Derby ve MCM London etkinliklerine katılanlar izledi.

TR30, hayranların düzenlediği resmi olmayan bir buluşmaydı. Biletleri tükenen etkinlik, 24 Ekim 2026'da Lara Croft'un doğduğu şehir olan Derby'deki QUAD sanat merkezinde yapıldı.

Yeni Videoda Öne Çıkan Sahneler

Insider Gaming ve Polygon'un aktardığına göre Lara yeni görüntülerde çatışmalar sırasında akrobatik hareketler yapıyor. Videoda çift tabanca ve pompalı tüfekle sürüngenlere ateş ediyor, yapılara tutunup sallanıyor. Resmi paylaşımdaki nota göre video, serinin bilinen anlarından kesitler de içeriyor.

Polygon'un yazdığına göre videoda oyunun dört ana bölgesi olan Peru, Yunanistan, Mısır ve Atlantis'in hepsi görünüyor. Dev Atlas bulmacası ve Atlantisli yaratıklarla çatışma da videodaki anlar arasında. Bir sahnede Lara, Kral Midas heykelinin eline basınca altına dönüşüyor.

İlk Tomb Raider Unreal Engine 5 ile Yeniden Yapılıyor

Crystal Dynamics ile Flying Wild Hog'un geliştirdiği oyun, Core Design'ın 1996'da çıkardığı ilk Tomb Raider'ı Unreal Engine 5 ile yeniden yorumluyor. Yayıncı Amazon, The Game Awards'ta yeni bir Tomb Raider oyununun duyurulacağı açıklandıktan sonra oyunu 11 Aralık 2025'teki törende tanıttı. Oyunda Lara, Scion adlı eserin parçalarını arıyor. Bunun için Peru ormanlarına, Yunanistan'daki kalıntılara, Mısır çöllerine ve Akdeniz'deki gizemli bir adaya gidiyor.

Oyun ilk duyurulduğunda 2026'da PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacaktı. Amazon Game Studios, 2 Haziran 2026'daki State of Play yayınında çıkışı 12 Şubat 2027'ye erteledi ve platformlara Nintendo Switch 2'yi de ekledi. Polygon, oyuna Focus göstergesi, yetenek ağacı ve eşya üretimi gibi yeni sistemlerin eklendiğini yazıyor. Yeni videoda da çıkış tarihi olarak 12 Şubat 2027 yer alıyor.

Legacy of Atlantis'in Türkiye Fiyatları

Oyunun PlayStation Store Türkiye'deki fiyatı Standart Versiyon için 2.579 TL, Delüks Versiyon için 2.999 TL. Steam Türkiye'de ise Standard sürüm 44,99 dolar, Deluxe sürüm 48,99 dolar. Bu fiyatlar, Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 234 TL ve 2 bin 433 TL'ye denk geliyor. ABD'de 199,99 dolardan satılan Collector's Edition'ın Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Delüks Versiyon'da Parisli Kaçak (Parisian Fugitive) kıyafeti ve çıkıştan sonra gelecek bir hikâye paketi var. Ön sipariş verenler, 2013 yapımı Tomb Raider'daki Lara görünümü olan Survivor kıyafetini alıyor. Delüks ve Collector's sahipleri ise oyuna 48 saat erken başlayabiliyor. Collector's Edition kutusunda ise çelik kılıf, Lara Croft ile T-Rex heykeli, küçük bir sanat kitabı, rozet ve anahtarlık var.

Oyunda Türkçe Dil Desteği Yok

Steam sayfasındaki dil listesine göre oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Amazon Game Studios da bu konuda bir açıklama yapmadı. Serinin Switch 2'ye gelen Shadow of the Tomb Raider sürümünde de Türkçe seçeneği yok.

Oyunun Steam sayfasında Ekim 2026'nın başından beri Denuvo ibaresi görünmüyor. Sayfada başka bir üçüncü taraf koruma yazılımı uyarısı da bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Fiyatlara bakınca Türkiye'deki oyuncu için tercihim Steam'den yana. Dolar kuru yerinde kaldıkça Standard sürüm PlayStation Store'a göre yaklaşık 345 TL ucuza geliyor ve sayfada koruma yazılımı uyarısı görünmüyor. Deluxe sürüme geçmek Steam'de 4 dolar, PlayStation Store'da 420 TL tutuyor. Yine de Steam fiyatı dolara bağlı olduğu için bu fark çıkışa kadar daralabilir. Türkçe altyazının olmaması da hikâyesi ve bulmacaları öne çıkan bir oyunda İngilizcesi zayıf oyuncuyu zorlayabilir.